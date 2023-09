Cyberpunk 2077 2.0 Release: Devs warskôgje PC-brûkers om CPU-koelsystemen te kontrolearjen

De heul ferwachte frijlitting fan Phantom Liberty is krekt om 'e hoeke, en bringt in opnij fan populariteit nei it 2020-spiel Cyberpunk 2077. CD Projekt hat ûnfoldwaande wurke om te herstellen fan' e earste rotsige lansearring fan it spultsje, en no drage de ûntwikkelders PC-brûkers oan om te kontrolearjen har CPU-koelsystemen yn tarieding op de kommende Cyberpunk 2077 2.0-fernijing.

Ien ûntwikkelder, Filip Pierściński, naam op Twitter om it belang te beklamjen fan it kontrolearjen fan CPU-koelsystemen. Hy stelde dat de wurkdruk op in 8-kearn CPU wurdt ferwachte om sawat 90% te berikken, wêrtroch't de hardware nei syn limiten triuwt. Om in soepele ûnderfining te garandearjen, ried hy oan om in benchmark-ark te rinnen lykas Cinebench om de stabiliteit fan systemen fan brûkers te kontrolearjen.

Fans dy't soargen útsprutsen oer it fermogen fan har hardware om Cyberpunk 2077 2.0 of Phantom Liberty te behanneljen, waarden gerêststeld troch Filip yn 'e opmerkingen. Underwilens hat CD Projekt in ferdieling útbrocht fan wat spilers kinne ferwachtsje fan 'e Phantom Liberty DLC, lykas ek de ekstra ynhâld opnommen yn' e fergese Cyberpunk 2077 2.0-update.

As de releasedatum foar Phantom Liberty benaderet, wurdt ferwachte dat Cyberpunk 2077 in stadige fade-out sil hawwe. Wylst d'r gjin plannen binne foar mear DLC, is in ferfolch yn 'e wurken, hoewol details deroer binne min.

De update fan Cyberpunk 2077 2.0 genereart opwining ûnder fans, en markearret in twadde lansearring foar it spultsje. Mei syn nije ynhâld en ferbetterings wachtsje spilers begearich op de komst fan 'e fernijing.

boarnen:

– Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciski – Filip Pierściński's tweet oer kontrolearjen fan koelsystemen: [link nei tweet]

- CD Projekt: Offisjele ferdieling fan Phantom Liberty DLC en Cyberpunk 2077 2.0 update.