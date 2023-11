Is Walmart eigener fan Menards?

De lêste jierren hawwe geroften sirkulearre oer it eigendom fan Menards, in populêre winkelketen foar hûsferbettering yn 'e Feriene Steaten. Ien mienskiplike misfetting is dat Walmart, de retailgigant, eigener is fan Menards. Dizze bewearing is lykwols folslein falsk. Walmart hat gjin Menards, en de twa bedriuwen binne folslein aparte entiteiten.

FAQ:

F: Wa hat Menards?

A: Menards is in partikulier bedriuw dat eigendom is fan 'e Menard-famylje. John Menard Jr., de oprjochter fan Menards, is de mearderheidseigner en tsjinnet as presidint en CEO fan it bedriuw.

F: Is Menards in dochterûndernimming fan Walmart?

A: Nee, Menards is gjin dochterûndernimming fan Walmart. It wurket ûnôfhinklik en is op gjin inkelde manier oansletten by Walmart.

F: Binne d'r ferbiningen tusken Menards en Walmart?

A: Wylst Menards en Walmart beide retailbedriuwen binne, binne d'r gjin direkte ferbiningen of dield eigendom tusken de twa. Se konkurrearje yn ferskate merksegminten, mei Menards dy't har rjochtet op produkten foar hûsferbettering en Walmart biedt in breed oanbod fan algemiene merchandise.

F: Wêrom tinke minsken dat Walmart Menards hat?

A: De betizing kin ûntsteane út it feit dat sawol Walmart as Menards bekende retailketens binne yn 'e Feriene Steaten. Derneist kinne guon minsken oannimme dat grutte bedriuwen yn deselde yndustry mei-inoar ferbûn binne, mar dit is net altyd it gefal.

F: Binne d'r oerienkomsten tusken Menards en Walmart?

A: Sawol Menards as Walmart operearje as retailers mei grutte doazen, en leverje in breed ferskaat oan produkten oan konsuminten. Har produktoanbod, doelmerken en eigendomsstruktueren binne lykwols ferskillend.

Ta beslút is it wichtich om te ferdúdlikjen dat Walmart gjin Menards hat. De geroften dy't sa'n ferbining suggerearje, binne ûnbegrûn. Menards is in ûnôfhinklik bedriuw dat eigendom is fan 'e Menard-famylje, wylst Walmart wurket ûnder eigen eigendom en behear. It is krúsjaal om te fertrouwen op krekte ynformaasje en it fersprieden fan falske oanspraken oer bedriuwseigendom te foarkommen.