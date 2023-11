Hat Walmart AutoZone?

De lêste jierren hat d'r wat betizing en spekulaasjes west oangeande it eigendom fan AutoZone, in populêre retailer foar auto-ûnderdielen en -aksessoires. Ien mienskiplike misfetting is dat Walmart, de multynasjonale retailkorporaasje, AutoZone hat. Dit is lykwols net it gefal. Walmart hat gjin AutoZone, en de twa bedriuwen binne aparte entiteiten.

AutoZone is in iepenbier ferhannele bedriuw dat operearret ûnôfhinklik fan Walmart. It waard oprjochte yn 1979 en is sûnt útgroeid ta ien fan 'e grutste retailers fan aftermarket auto-ûnderdielen en accessoires yn' e Feriene Steaten. Mei mear as 6,000 winkels yn it heule lân, hat AutoZone himsels fêstige as in go-to bestimming foar auto-entûsjasters en DIY-meganika.

Oan 'e oare kant is Walmart in retailgigant dy't in breed oanbod fan winkels betsjinnet, ynklusyf supermerken, hypermerken en ôfdielingswinkels. Wylst Walmart autoprodukten ferkeapet, lykas motoroalje, autobatterijen en bannen, hat it gjin AutoZone of in oare grutte retailer foar auto-ûnderdielen.

FAQ:

F: Kin ik auto-ûnderdielen fine by Walmart?

A: Ja, Walmart biedt in seleksje fan auto-ûnderdielen en -aksessoires oan. Foar in wiidweidiger berik en spesjalisearre saakkundigens kinne AutoZone en oare tawijde autohannelers lykwols in bettere opsje wêze.

F: Binne d'r ferbiningen tusken Walmart en AutoZone?

A: Wylst d'r gjin eigendomsferbiningen binne tusken de twa bedriuwen, is it de muoite wurdich op te merken dat AutoZone en Walmart saaklike relaasjes kinne hawwe as leveransiers en distributeurs.

F: Is AutoZone in dochterûndernimming fan Walmart?

A: Nee, AutoZone is gjin dochterûndernimming fan Walmart. It operearret as in ûnôfhinklik bedriuw mei in eigen management en oandielhâlders.

Ta beslút, Walmart hat gjin AutoZone. Beide bedriuwen binne ûnderskate entiteiten yn 'e detailhannel, mei AutoZone spesjalisearre yn auto-ûnderdielen en -aksessoires, wylst Walmart in breed oanbod fan produkten biedt, ynklusyf guon auto-artikelen. It is wichtich om dizze misferstannen te ferdúdlikjen om te soargjen dat krekte ynformaasje wurdt dield tusken konsuminten en entûsjasters.