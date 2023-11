Hat Walmart in bank?

Yn 'e ôfrûne jierren is Walmart in dominante krêft wurden yn' e detailhannel, en biedt in breed oanbod fan produkten en tsjinsten oan miljoenen klanten wrâldwiid. Nettsjinsteande syn wiidweidige berik is d'r in mienskiplike misfetting dat Walmart in bank hat. Litte wy de wierheid efter dizze claim ferdjipje en de feiten ûndersykje.

Earst en foaral is it wichtich om te ferdúdlikjen dat Walmart gjin bank hat. Wylst de retailgigant wol finansjele tsjinsten oanbiedt oan har klanten, lykas jildoerstannen, cheques, en prepaid debitkaarten, hat it gjin eigen bankynstelling. Ynstee dêrfan wurket Walmart gear mei besteande finansjele ynstellingen om dizze tsjinsten te leverjen.

De finansjele tsjinsten fan Walmart wurde primêr fasilitearre troch gearwurkingsferbannen mei ferskate banken en finansjele tsjinstferlieners. Sa hawwe se bygelyks gearwurke mei Green Dot Corporation om de Walmart MoneyCard oan te bieden, in prepaid debitkaart wêrmei klanten har jild maklik kinne beheare. Derneist hat Walmart gearwurke mei MoneyGram om klanten ynskeakelje te kinnen jildoerstannen yn 'e winkel te ferstjoeren en te ûntfangen.

FAQ:

F: Kin ik in bankrekken iepenje by Walmart?

A: Nee, Walmart biedt gjin tradisjonele banktsjinsten oan of lit klanten bankrekkens iepenje. Se leverje lykwols alternative finansjele tsjinsten lykas cheques en prepaid debitkaarten.

F: Binne de finansjele tsjinsten fan Walmart feilich en betrouber?

A: Ja, de finansjele tsjinsten fan Walmart wurde stipe troch renommearre partners en hâlde har oan strikte regeljouwingsnormen. It is lykwols altyd oan te rieden om foarsichtich te wêzen en de betingsten en betingsten te lêzen foardat jo in finansjele tsjinst brûke.

F: Kin ik in liening krije fan Walmart?

A: Nee, Walmart leveret gjin lieningen direkt. As jo ​​​​in liening nedich binne, is it oan te rieden om opsjes te ferkennen oanbean troch tradisjonele banken of oare lienynstellingen.

Ta beslút, wylst Walmart in oanbod fan finansjele tsjinsten oan har klanten biedt, hat it gjin bank. Ynstee dêrfan wurket de retailgigant gear mei fêstige finansjele ynstellingen om dizze tsjinsten te leverjen. It is essensjeel om it ûnderskied te begripen tusken Walmart's finansjele oanbod en tradisjonele banktsjinsten om ynformeare besluten te nimmen oer jo finansjele behoeften.