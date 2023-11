Hat Walmart wat as prime?

Yn 'e wrâld fan online winkeljen is Amazon Prime synonym wurden mei gemak en foardielen. Mei syn rappe ferstjoering, eksklusive oanbiedingen en tagong ta streamingtsjinsten, is it gjin wûnder dat in protte klanten binne gearkommen om Prime-leden te wurden. Mar hoe sit it mei Walmart? Hat de retailgigant in ferlykber oanbod om te konkurrearjen mei Amazon Prime? Litte wy útfine.

Walmart +: in prime konkurrint?

Walmart lansearre har eigen abonnemintstsjinst neamd Walmart + yn septimber 2020. Wylst it fan doel is in ferlykbere ûnderfining te leverjen oan Amazon Prime, binne d'r wat wichtige ferskillen. Walmart + biedt ûnbeheinde fergese levering op yn oanmerking komme items út winkels, brânstofkoartingen, en it gemak fan Scan & Go yn selekteare winkels. It omfettet lykwols gjin streamingtsjinsten lykas Amazon Prime Video of muzykstreaming.

FAQ:

1. Hoefolle kostet Walmart +?

Walmart + lidmaatskip wurdt priis op $ 12.95 per moanne of $ 98 per jier, wêrtroch it wat goedkeaper is dan Amazon Prime's jierlikse fergoeding fan $ 119.

2. Is Walmart + oeral beskikber?

Walmart+ is beskikber yn 'e Feriene Steaten, mar de beskikberens fan bepaalde funksjes kin ferskille ôfhinklik fan jo lokaasje.

3. Wat binne de foardielen fan Walmart +?

Walmart + biedt ûnbeheinde fergese levering op yn oanmerking komme items, brânstofkoartingen by dielnimmende tankstasjons, en it gemak fan Scan & Go foar winkeljen yn 'e winkel.

4. Kin ik myn Walmart+ lidmaatskip annulearje?

Ja, jo kinne jo Walmart + lidmaatskip op elk momint annulearje. It is lykwols wichtich om te notearjen dat lidmaatskipskosten net werombetelle binne.

Konklúzje:

Wylst Walmart + wat foardielen biedt dy't Amazon Prime kinne konkurrearje, falt it tekoart yn termen fan streamingtsjinsten. As jo ​​​​primêr sykje nei rappe ferstjoering en foardielen yn 'e winkel, kin Walmart + in gaadlik alternatyf wêze. As jo ​​​​lykwols ynteressearre binne yn in wiidweidiger pakket dat streamingfermaak omfettet, bliuwt Amazon Prime de bêste kar. Uteinlik sil it beslút tusken de twa ôfhingje fan jo persoanlike foarkarren en behoeften.