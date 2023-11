Stoppet it faksin foar gordeldieren jo fan it krijen fan gordelroos?

Stopt it faksin foar shingles jo fan it krijen fan shingles?

Shingles, ek wol bekend as herpes zoster, is in pynlike virale ynfeksje feroarsake troch it varicella-zoster-firus, itselde firus dat wetterpokken feroarsaket. It hat typysk ynfloed op âldere folwoeksenen en yndividuen mei ferswakke ymmúnsysteem. It goede nijs is dat d'r in faksin beskikber is om gordelroos te foarkommen, mar garandeart it folsleine beskerming? Lit ús dûke yn dizze fraach en ferkenne de feiten.

It faksin foar shingles, bekend as Zostavax, is in protte brûkt sûnt syn goedkarring troch de Food and Drug Administration (FDA) yn 2006. Yn 2017 waard lykwols in effektiver faksin neamd Shingrix yntrodusearre, dat no de foarkarskeuze is foar it foarkommen fan gordelroos . Beide faksins wurkje troch it stimulearjen fan it antwurd fan it ymmúnsysteem op it varicella-zoster-firus.

Wylst it shingles-faksin it risiko fan it ûntwikkeljen fan gordelroos signifikant ferminderet, leveret it gjin folsleine immuniteit. Neffens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is it Shingrix-faksin sa'n 90% effektyf yn it foarkommen fan shingles. Dit betsjut dat sels as jo faksineare binne, d'r noch in lytse kâns is dat jo de ynfeksje ûntwikkelje kinne. As jo ​​​​lykwols gordelroos krije nei't jo yninting binne, binne de symptomen meastentiids milder en is de tiid fan 'e sykte koarter.

FAQ:

F: Wa moat it faksin foar gordelroos krije?

A: De CDC advisearret dat folwoeksenen fan 50 jier en âlder it Shingrix-faksin krije, nettsjinsteande oft se gordeldieren hawwe hân of it foarige faksin, Zostavax, krigen hawwe.

F: Hoefolle doses fan it faksin binne nedich?

A: It Shingrix-faksin wurdt yn twa doses administreare, mei de twadde dosis jûn 2 oant 6 moannen nei de earste dosis.

F: Binne d'r gjin side-effekten?

A: Lykas elk faksin kin it faksin foar gordelroos bywurkingen feroarsaakje, ynklusyf pine op 'e ynjeksjeplak, spierpine, wurgens en hoofdpijn. Dizze side-effekten binne meast myld en tydlik.

Ta beslút, hoewol it faksin foar gordelroos gjin folsleine beskerming tsjin gordelroos garandearret, is it heul effektyf yn it ferminderjen fan it risiko op it ûntwikkeljen fan 'e ynfeksje. Faksinaasje wurdt sterk oanrikkemandearre foar persoanen fan 50 jier en âlder om de earnst en doer fan symptomen fan gordelroos te minimalisearjen. Rieplachtsje mei jo soarchfersekerder om te bepalen oft it faksin foar shingles goed is foar jo.