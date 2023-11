Hat iPhone in bernemodus?

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek is it gjin ferrassing dat bern hieltyd mear bleatsteld wurde oan smartphones en tablets. Mei har yntuïtive ynterfaces en grutte app-winkels binne dizze apparaten in mienskiplike boarne wurden fan fermaak en ûnderwiis foar bern. Alden meitsje har lykwols faak soargen oer de potensjele risiko's ferbûn mei ûnbeheinde tagong ta dizze apparaten. Dat is wêr't "kid mode" yn it spul komt - in funksje dy't as doel hat in feilige en kontroleare omjouwing te meitsjen foar bern om smartphones of tablets te brûken.

Wat is bernemodus?

Kid-modus, ek bekend as âlderlike kontrôle of berneslot, is in funksje wêrmei âlders de aktiviteiten fan har bern op in apparaat kinne beheine en kontrolearje. It omfettet typysk funksjes lykas leeftyd-passende ynhâldfilters, tiidgrinzen, en tagongsbeperkingen foar bepaalde apps of websiden. Kid-modus is fan doel in lykwicht te meitsjen tusken it tastean fan bern om selsstannich te ferkennen en te learen, wylst se har feiligens en wolwêzen yn 'e digitale wrâld garandearje.

Hat iPhone in bernemodus?

Ja, iPhone hat in bernemodus, hoewol it net eksplisyt "kidsmodus" wurdt neamd. Ynstee, Apple biedt in funksje neamd "Screen Time" dat tsjinnet in ferlykber doel. Skermtiid kinne âlders limiten ynstelle foar appgebrûk, ynhâld filterje en tagong beheine ta bepaalde funksjes of apps. It biedt in wiidweidige set ark om it apparaatgebrûk fan in bern te behearjen en in feilige digitale ûnderfining te garandearjen.

Hoe kinne jo skermtiid op iPhone ynskeakelje?

Om Skermtiid op in iPhone yn te skeakeljen, folgje dizze stappen:

1. Iepenje de Ynstellings app.

2. Skow del en tap op "Screen Tiid."

3. Tik op "Skermtiid ynskeakelje."

4. Selektearje "Dit is myn bern syn iPhone" of "Dit is myn iPhone."

5. Stel in passcode dat allinnich do witst.

6. Oanpasse de ynstellings neffens jo foarkar.

Is skermtiid beskikber op alle iPhones?

Skermtiid is beskikber op iPhones mei iOS 12 of letter. De spesifike funksjes en ynstellingen kinne lykwols ferskille ôfhinklik fan it apparaatmodel en iOS-ferzje.

Konklúzje

Mei de tanimmende prevalens fan smartphones en tablets yn it libben fan bern, is it krúsjaal foar âlders om ark te hawwen om in feilige en kontroleare digitale omjouwing te garandearjen. Wylst iPhone gjin tawijd "kid-modus" hat, biedt de Screen Time-funksje in wiidweidige set ark foar âlderlike kontrôle. Troch Skermtiid yn te skeakeljen en de ynstellings oan te passen, kinne âlders in lykwicht meitsje tusken it tastean fan har bern om de digitale wrâld te ferkennen en har feiligens te garandearjen.