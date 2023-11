Begjint COVID mei in seare kiel?

Yn 'e midden fan' e oanhâldende COVID-19-pandemy is it krúsjaal om op 'e hichte te bliuwen oer de ferskate symptomen ferbûn mei it firus. Wylst koarts, hoest en koartheid fan sykheljen algemien bekende tekens binne fan COVID-19, hawwe d'r wat spekulaasjes west oer oft in seare kiel ek in betide yndikator kin wêze. Lit ús dûke yn dit ûnderwerp en skiede feit fan fiksje.

Wat is COVID-19?

COVID-19, koart foar coronavirus sykte 2019, is in heul besmetlike respiratoire sykte feroarsake troch it nije coronavirus SARS-CoV-2. It ferskynde earst yn Wuhan, Sina, ein 2019 en is sûnt wrâldwiid ferspraat, wat liedt ta miljoenen ynfeksjes en deaden.

Iere symptomen fan COVID-19

De meast rapporteare iere symptomen fan COVID-19 omfetsje koarts, droege hoest en wurgens. Wylst it firus lykwols trochgiet te bestudearjen, hawwe ûndersikers ûntdutsen dat symptomen sterk kinne ferskille tusken yndividuen. Guon minsken kinne in seare kiel ûnderfine as ien fan 'e earste tekens fan ynfeksje.

Is in seare kiel in mienskiplik symptoom?

Wylst in seare keel net sa gewoan is as koarts of hoest, is it waarnommen yn in signifikant oantal COVID-19-gefallen. Neffens de Wrâldsûnensorganisaasje (WHO) ûnderfine sawat 13.9% fan pasjinten in seare kiel as in ier symptoom. It is lykwols wichtich om te notearjen dat in seare kiel allinich net genôch is om in COVID-19-diagnoaze te befêstigjen, om't it ek kin wurde feroarsake troch oare faktoaren lykas allergyen of in gewoane verkoudheid.

Wannear moatte jo soargen meitsje?

As jo ​​​​in seare kiel ûntwikkelje, is it essensjeel om jo symptomen nau te kontrolearjen. As it wurdt begelaat troch oare mienskiplike COVID-19-symptomen, lykas koarts, hoest, of ferlies fan smaak of geur, is it oan te rieden om medyske oandacht te sykjen en te testen foar it firus. Derneist, as jo yn nau kontakt west hawwe mei ien dy't posityf hat testen foar COVID-19, is it krúsjaal om te testen nettsjinsteande jo symptomen.

in konklúzje

Wylst in seare kiel in ier symptoom kin wêze fan COVID-19, is it net sa foarkommen as koarts of hoest. As jo ​​​​in seare kiel ûnderfine tegearre mei oare mienskiplike symptomen, is it wichtich om passende foarsoarchsmaatregels te nimmen, lykas selsisolearjen en testen wurde. Unthâld om rjochtlinen te folgjen levere troch sûnensautoriteiten en wach te bliuwen om josels en oaren te beskermjen tsjin de fersprieding fan it firus.