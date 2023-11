Krij jo jo 401k as jo Walmart ôfslute?

As it giet om pensjoenbesparring, fertrouwe in protte meiwurkers op har troch wurkjouwer sponsore 401k-plannen om har finansjele takomst te befeiligjen. Wat bart der lykwols mei jo 401k as jo beslute om jo baan by Walmart te ferlitten? Litte wy dizze fraach ûndersykje en wat dúdlikens jaan oer de saak.

Wat is in 401k?

In 401k is in pensjoensparplan oanbean troch wurkjouwers oan har meiwurkers. It lit partikulieren in diel fan har salaris bydrage oan in ynvestearingskonto mei belesting foardiel. Wurkjouwers komme faak oerien mei in persintaazje fan dizze bydragen, en helpe meiwurkers har pensjoenbesparring rapper te groeien.

Wat bart der mei jo 401k as jo Walmart ôfslute?

As jo ​​​​jo baan by Walmart ferlitte, hawwe jo ferskate opsjes foar jo 401k. Jo kinne kieze om it te litten wêr't it is, wat betsjuttet dat jo jo fûnsen kinne ynvestearje yn it Walmart 401k-plan. As alternatyf kinne jo it oerrolje yn in yndividueel pensjoenakkount (IRA) of it oermeitsje nei it pensjoenplan fan jo nije wurkjouwer, as yn oanmerking komt.

Kinne jo jo 401k útjaan as jo Walmart ferlitte?

Ja, jo kinne jo 401k útjaan as jo Walmart ôfslute. It wurdt lykwols oer it algemien net oanrikkemandearre fanwegen potinsjele belestinggefolgen en boetes. It útheljen fan jo 401k foar it berikken fan pensjoenleeftyd (59 ½ jier âld) kin resultearje yn ynkomstebelesting te beteljen op it weromlûkbedrach, lykas ek in boete fan 10% foar betiid weromlûken.

Wat binne de foardielen fan it rollen oer jo 401k?

It rôljen fan jo 401k yn in IRA of in pensjoenplan fan in oare wurkjouwer biedt ferskate foardielen. As earste lit it jo pensjoenbesparring trochgean mei belestingútsteld te groeien. Derneist, troch jo pensjoenakkounts te konsolidearjen, kinne jo in dúdliker oersjoch hawwe fan jo ynvestearrings en mooglik bestjoerlike fergoedingen ferminderje.

Ta beslút, as jo beslute om Walmart te ferlitten, hawwe jo opsjes foar jo 401k. It is krúsjaal om de bêste kursus fan aksje foar jo finansjele takomst soarchfâldich te beskôgjen. Oerlis mei in finansjeel adviseur kin personaliseare begelieding leverje op basis fan jo spesifike omstannichheden. Unthâld, jo 401k is in essensjeel ark foar it befeiligjen fan in noflik pensjoen, dus meitsje ynformeare besluten om de foardielen te maksimalisearjen.