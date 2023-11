Moat ik in 3e shingles faksin nedich?

Om't de COVID-19-pandemy de koppen bliuwt dominearje, is it wichtich om oare sûnenssoarch net te ferjitten. Ien sa'n soarch is gordelroos, in pynlike virale ynfeksje feroarsake troch it varicella-zoster-firus, dat ek wetterpokken feroarsaket. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advisearret dat folwoeksenen fan 50 jier en âlder twa doses krije fan it gordelfaksin, bekend as Shingrix, om te beskermjen tsjin dizze mooglik slopende tastân. In mienskiplike fraach dy't lykwols opkomt is oft in tredde dosis nedich is. Litte wy dit ûnderwerp fierder ûndersykje.

Wat is it faksin foar shingles?

It faksin foar gordelroos, Shingrix, is in heul effektyf faksin dat helpt te foarkommen gordelroos en syn komplikaasjes. It wurdt jûn yn twa doses, mei de twadde dosis twa oant seis moanne nei de earste. Shingrix wurdt oanrikkemandearre foar folwoeksenen fan 50 jier en âlder, sels as se earder shingles hawwe of it âldere shingles-faksin Zostavax krigen.

Wêrom kin in tredde dosis nedich wêze?

Wylst it regimen fan twa doses fan Shingrix sterke beskerming biedt tsjin gordelroos, hawwe ûndersiken sjen litten dat de effektiviteit fan it faksin mei de tiid kin ôfnimme. De CDC advisearret op it stuit dat persoanen dy't matig of slim ymmunkompromittearre binne in tredde doasis fan it faksin krije nei it foltôgjen fan de earste twa-dosis-searje. Dizze oanfoljende doasis hat as doel om de ymmúnreaksje te ferbetterjen en te ferlingjen, trochgeande beskerming te bieden tsjin gordelroos.

Wa moat in tredde dosis beskôgje?

De CDC advisearret spesifyk in tredde dosis Shingrix foar persoanen dy't solide orgaantransplantaasje hawwe ûndergien, hematopoietyske stamseltransplantaasje, of binne diagnostearre mei betingsten dy't it ymmúnsysteem sterk ferswakje. It is wichtich om te rieplachtsjen mei in soarchfersekerder om te bepalen as jo yn dizze kategory falle en as in tredde dosis foar jo passend is.

Konklúzje

Wylst de mearderheid fan yndividuen gjin tredde doasis fan it gordelroos-faksin sil fereaskje, kinne dyjingen dy't ymmúnkompromitteare binne profitearje fan 'e ekstra beskerming dy't it biedt. Lykas altyd is it essensjeel om te rieplachtsjen mei in sûnenssoarch professional dy't jo yndividuele omstannichheden kin beoardielje en personaliseare oanbefellings kinne leverje. Bliuw op 'e hichte, bliuw beskerme, en prioritearje jo sûnens.