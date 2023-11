Nije Game Studios Shine by TIGA Awards 2023

It Britske hannelsorgaan TIGA hold koartlyn syn jierlikse priisútrikking, dy't útsûnderlike prestaasjes yn 'e gaming-yndustry eare. De prizen fan dit jier lieten de ynnovaasje en kreativiteit sjen fan opkommende spielstudio's, en markearje har bydragen oan it hieltyd evoluearjende gaminglânskip.

Dlala Studios, dy't de prestizjeuze Game of the Year-priis opeaske foar har boeiende skepping, Disney Illusion Island, kaam as oerwinner fan 'e seremoanje. Dit betsjoenende spultsje befeilige net allinich de top eare, mar behelle ek de titel fan Best Social Game, boeiende spilers mei syn immersive gameplay en boeiende ferhaalline.

Ustwo Games ferskynde as in oare opmerklike winner, dy't erkenning krige yn twa kategoryen. Mei har gedachte-provosearjende spultsje, Desta: The Memories Between, wûn Ustwo Games net allinich de Diversity Award, mar krigen ek de Creativity in Games-accolade. Desta: The Memories Between dûkt yn nije dimensjes fan ferhalefertelling, en biedt spilers in frisse en immersive gamingûnderfining.

Sumo Digital, in promininte studio bekend om syn útsûnderlike fakmanskip, befeilige de Best Large Studio-priis, in testamint fan har tawijing en talint. Derneist easke se ek de eare op om de earste ûntfanger te wêzen fan 'e nije kategory Best Talent Development Initiative. De ynset fan Sumo Digital foar it koesterjen fan talint en it stimulearjen fan groei yn 'e sektor hat goed fertsjinne erkenning krigen.

De TIGA Awards 2023 yntrodusearre twa nije kategoryen om treflikens op ferskate gebieten te fieren. Playground Games wûn de Commitment to Workplace Wellbeing Award, en toant harren tawijing oan it befoarderjen fan in positive wurkomjouwing. Underwilens waard Rocksteady Studios eare mei de Commitment to ESG-priis foar har duorsume en ferantwurde praktiken.

De erkenning wreide bûten studio's út nei opmerklike persoanen dy't wichtige bydragen hawwe levere oan 'e gaming-yndustry. HR-direkteur fan Playground Games, Geraldine Cross, krige de Outstanding Individual Award, erkende har útsûnderlike liederskip en bydragen oan it sukses fan it bedriuw. Flix Interactive CEO John Tearle waard útrikt mei de Outstanding Leadership Award, erkend syn fisioenêre oanpak fan spultsje ûntwikkeling.

De TIGA Awards 2023-seremoanje wie in klinkend súkses, mei mear dan 350 oanwêzigen sammele by de prestisjeuze Troxy London. De winners fan dit jier fertsjinwurdigje in nije weach fan talint en ynnovaasje yn 'e gaming-yndustry, ferstean grinzen en boeiende spilers wrâldwiid.

