Teloarstelde Bride-to-Be beklammet it belang fan hier- en make-upproeven

In oansteande breid mei de namme Florence Lucas waard koartlyn in ynternetsensaasje nei it dielen fan de resultaten fan har proef foar brulloft hier op TikTok. Yn 'e fideo, dy't mear dan 2 miljoen werjeften hat krigen, spruts Lucas har skok en teloarstelling út oer de útkomst. Se hie Hollywood weagen oanfrege, in vintage hierstyl mei definieare weagen, mar it einresultaat foel tekoart oan har ferwachtingen.

De ûnderfining fan Lucas tsjinnet as in warskôgingsferhaal foar oankommende breiden, en markearret de betsjutting fan hier- en make-upproeven. Dizze proeven kinne breidspearen soargje dat se har bêste sille útsjen en fiele op har troudei. Neffens The Knot kin in proefrit mei hier- en make-upprofessionals beide partijen helpe om it winske uterlik te begripen en it iens te wurden. It biedt ek in kâns om te beoardieljen hoe't de styl de hiele dei ophâldt.

Om in suksesfolle proef foar hier en make-up te hawwen, riedt Brides oan om foarôf wat ûndersyk te dwaan. Brêden moatte ynspiraasjefoto's sammelje, notysjes meitsje oer eardere kapsels dy't se leuk of net leuk hiene, en alle hieraksessoires bringe dy't se fan plan binne te brûken. It is ek wichtich foar de stylist om spesifike houliksdetails te witten, lykas it plak, lokaasje en trouwjurk.

Wylst se in iepen geast hâlde, moatte breidspearen earlik wêze en prate as iets net nei har sin is tidens de proef. It is krúsjaal om te kommunisearjen mei de stylist en feedback te jaan om de winske resultaten te berikken.

Ferskate TikTokers dielde har eigen proeftips yn 'e opmerkingsdiel fan' e fideo fan Lucas. Se stelden foar om in stylist te finen dy't spesjalisearre is yn brulloft hier en de spesifike winske styl. Undersykje nei it eardere wurk fan de stylist op sosjale media kin ek nuttich wêze.

Ta beslút, Lucas's virale fideo tsjinnet as in herinnering foar oankommende breiden oer it belang fan hier- en make-upproeven. Troch effektive kommunikaasje en ûndersyk, breidspearen kinne soargje dat harren houliksdei look oerienkomt mei harren ferwachtings.