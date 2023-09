Kin AI klantfeedback oernimme?

Dentsu Creative hat "The Artificial Client" ûntwikkele, in AI-eksperimint dat feedback jout oer kreatyf wurk fan trije fiktive kliïntpersoanen. It eksperimint, hoewol mear boartlik as serieus, markearret de potensjele tapassingen fan AI yn 'e sektor. It buro suggerearret dat AI kin wurde brûkt om echt kreatyf wurk te testen en ynsjoch te ûntdekken mei firtuele klantpersona's. Derneist kin AI wurde tapast om boeiende merkûnderfiningen te ûntwerpen en klanten te helpen by it finen fan de juste produkten. It kin ek brûkt wurde om komplekse klantfragen te beantwurdzjen.

De Artificial Client kombinearret ferskate AI-modellen, ynklusyf InstructBLIP en Microsoft Azure's Viseme API, om mooglikheden te berikken dy't net maklik beskikber binne mei gewoan brûkte modellen. Dizze mooglikheid om AI-modellen te testen, te trenen en te kombinearjen stelt it buro yn steat om AI-produkten rap op skaal te prototypen en te bouwen. Neffens Luke Vink, haad fan technology fan Dentsu Creative Amsterdam, is it doel fan The Artificial Client om de mooglike gebrûksgefallen fan AI te toanen en te demonstrearjen hoe't merken in unike AI-stim kinne meitsje troch relevante, merkte AI-assistinten.

Boris Nihom, co-CEO fan Dentsu Creative Amsterdam, beklammet dat hoewol AI in weardefol ark kin wêze, it it belang fan in echte klant-agintskip relaasje net kin ferfange. It buro sjocht AI-prototypes as in middel om de grinzen fan hjoeddeistige technology te testen en de klantûnderfining te ferbetterjen.

Oer it algemien tsjinnet The Artificial Client as in ûnderhâldende demonstraasje fan 'e mooglikheden AI biedt yn' e kreative yndustry. Troch de krêft fan ferskate AI-modellen te benutten, kinne merken AI brûke om har kreative prosessen te ferbetterjen en ferbettere klantûnderfiningen te leverjen.

boarnen:

– Dentsu Creative Amsterdam

- InstructBLIP

- Microsoft Azure's Viseme API