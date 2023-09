Utjouwerij Aniplex hat in nij boerdspul-styl oankundige mei de titel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! foar de Nintendo Switch. Dit spultsje is ynsteld om yn 2024 frij te litten, en is basearre op 'e heul populêre anime- en manga-searje Demon Slayer. Op it stuit sil it lykwols allinich te krijen wêze yn Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! folget de earste oanpassing fan fideospultsjes fan 'e franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, dy't lansearre yn 2021 en kaam nei de Nintendo Switch yn 2022. Wylst details oer Mezase! Saikyou Taishi! binne op it stuit beheind, de oankundiging trailer en de offisjele Demon Slayer webside biede glimpses fan wat spilers kinne ferwachtsje.

Oars as de foarige oanpassing fan fjochtspul, Mezase! Saikyou Taishi! liket mear rjochte te wêzen op in boerdspul-like ûnderfining, en lûkt mooglik ynspiraasje út 'e populêre Mario Party-searje. Hoewol't spesifike gameplay meganika binne net iepenbiere, fans fan Demon Slayer kinne antisipearje in immersive en boeiende ûnderfining fergelykber mei de goed ûntfongen fjochtspul.

Wylst in westerske release net befêstige is, is d'r hoop dat fans bûten Japan ek de kâns krije om te genietsjen fan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer-entûsjasters kinne har opwining en ferwachting foar it spultsje diele yn 'e kommentaren.

boarnen:

- [Boarne titel]

- [Boarne titel]