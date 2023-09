Cyber-oanfal op MGM Resorts feroarsaket fersteuring foar klanten

Klanten fan MGM Resorts hawwe ûnderfûn problemen mei slot masines en online keamer booking systemen nei in cyber-oanfal op de populêre re casino en hotel reus. Wylst bepaalde systemen waarden ôfsletten fanwege de cyber-feiligens issue, stelde MGM Resorts dat syn foarsjennings bleau operasjoneel. Klanten melde ferskate problemen, lykas misfunctioning digitale kaaien dy't resultearre yn it ynfieren fan de ferkearde keamers. Guon yndividuen namen op sosjale media om te kleien oer annulearre reservearrings, it ûnfermogen om yn te checken, kaartbetellingen te meitsjen of oan te melden by har MGM-akkounts.

As antwurd op it ynsidint begûn MGM Resorts in ûndersyk mei help fan eksterne cybersecurity saakkundigen. Se melde ek wet hanthaveningsbelied en naam direkte aksje om te beskermjen harren systemen en gegevens troch it sluten fan bepaalde systemen. It ûndersyk fan it bedriuw is op it stuit dwaande om de aard en omfang fan 'e cyberoanfal te bepalen. Nettsjinsteande de oanfal bliuwe de dining-, ferdivedaasje- en spielfoarsjenningen fan 'e resorts operasjoneel, en gasten kinne noch tagong krije ta har hotelkeamers mei help fan' e Front Desk.

De haadwebside fan it bedriuw is lykwols op it stuit net beskikber, omliedt klanten om kontakt mei har te meitsjen fia tillefoan of websiden fan tredden. MGM Resorts hat in ferskaat oan hotels en kasino oer de Feriene Steaten, ynklusyf bekende lokaasjes yn Las Vegas. Dit markearret it twadde cyberfeiligens-ynsidint foar it bedriuw, mei in eardere ynbreuk yn 2019 doe't hackers mear dan 10 miljoen klantrecords stielen. It is op dit stuit net wis oft ferlykbere gegevens binne kompromittearre yn 'e hjoeddeistige cyberoanfal.

Boarnen: BBC News

Definysjes: Cyber-oanfal - in besykjen om sûnder foech tagong te krijen ta kompjûtersystemen of netwurken, typysk mei de bedoeling om gegevens te fersteuren of te stellen.