It International Space Station (ISS) fiert hjoed in wichtige mylpeal om't it 25 jier âld wurdt. Sûnt syn oprjochting yn 1998 hat it ISS oan 'e foargrûn west fan romteferkenning, it stimulearjen fan ferskate wittenskiplike foarútgong en in platfoarm foar ynternasjonale gearwurking.

Ien fan 'e primêre gebieten fan ûndersyk nei it ISS is romtebiology. De unike mikrogravity-omjouwing fan it stasjon lit wittenskippers de effekten fan gewichtleazens studearje op ferskate biologyske prosessen. Yn in resinte stúdzje ûndergie fjouwer astronauten eachscans as ûnderdiel fan biomedysk ûndersyk. De scans waarden op ôfstân útfierd, mei dokters op 'e grûn dy't it proses kontrolearje fia kommunikaasjeapparatuer ynsteld troch de bemanning.

Underwilens hawwe astronauten oan board fan it ISS dwaande west mei trainingsoefeningen yn ferbân mei romtefarderoperaasjes. Kommandant Andreas Mogensen oefene tegearre mei syn kollega-bemanningsleden de loslizzende en lâningsprosedueres fan it SpaceX Dragon Endurance-romteskip mei help fan de boordkompjûters fan de bemanning. De bemanning krige ek medyske leveringskits fan it romteskip en makke se klear foar opslach.

Romtebotany en stamselûndersyk hawwe ek wichtige gebieten fan fokus west. Astronaut Loral O'Hara hat in romtebotanystúdzje útfierd om STEM-ûnderwiis te befoarderjen ûnder tribale leden. Dizze stúdzje befette it bleatstellen fan sieden oan mikrogravity foar ferskate moannen, folge troch se te fergelykjen mei deselde sieden dy't op ierde oerbleaun binne. Satoshi Furukawa, oan 'e oare kant, die in stúdzje oer hoe't sellen swiertekrêft fiele troch samples ûnder in mikroskoop te observearjen yn 'e Kibo-laboratoariummodule.

Yn it Roscosmos-segment fan 'e ISS hat kosmonaut Oleg Kononenko kontrôles útfierd op' e ferskate systemen fan 'e Nauka-wittenskipsmodule. In oar bemanningslid, Nikolai Chub, kontrolearre syn hertaktiviteit en skjinmakke luchtkanalen yn 'e modules. Konstantin Borisov droech in sensor-ynpakt pet by it oefenjen fan futuristyske planetêre en robotyske pilottechniken op in kompjûter.

Yn 'e ôfrûne 25 jier hat de ISS tsjinne as hub foar wrâldwide wittenskiplike gearwurking. Mei astronauten út 21 lannen en besikers út 108 lannen en gebieten hat it stasjon mear dan 3,000 ûndersyks- en edukative ûndersiken fasilitearre. Dit dielde stribjen hat net allinich ús begryp fan romte avansearre, mar ek folken byinoar brocht yn it stribjen nei kennis.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is it International Space Station (ISS)?

It International Space Station is in bewenber romtestasjon dat yn in lege ierdebaan leit. It tsjinnet as laboratoarium foar wittenskiplik ûndersyk en ynternasjonale gearwurking tusken ferskate folken.

2. Wat is it primêre fokus fan ûndersyk nei it ISS?

It ISS docht ûndersyk op ferskate fjilden, ynklusyf romtebiology, natuerkunde, skiekunde, astronomy en minsklike sûnens. Dizze stúdzjes hawwe as doel om ús begryp fan romte te befoarderjen en by te dragen oan wittenskiplike foarútgong.

3. Hoe lang hat it ISS yn wurking west?

It ISS waard lansearre yn 1998, mei de earste module, Zarya, ophelle fan it Baikonur Cosmodrome yn Kazachstan. It is sûnt novimber 2000 kontinu beset.

4. Wat is mikrogravity, en wêrom is it wichtich foar ûndersyk?

Mikrogravity ferwiist nei de betingst wêryn gravitaasjekrêften gâns fermindere wurde, lykas yn 'e romte. It lit wittenskippers studearje hoe't ferskate fysike en biologyske prosessen har gedrage sûnder de ynterferinsje fan 'e swiertekrêft fan' e ierde, wat liedt ta unike ynsjoggen en ûntdekkingen.

5. Hoe hat it ISS bydroegen oan ynternasjonale gearwurking?

It ISS hat astronauten en ûndersikers út ferskate lannen byinoar brocht, it stimulearjen fan gearwurking en teamwurk. It hat mienskiplike wittenskiplike ûndersiken fasilitearre en tsjinne as platfoarm foar it dielen fan kennis en boarnen tusken folken.