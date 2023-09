Astronaut Frank Rubio hat it ienige romteflechtrekord fan NASA brutsen troch 356 trochgeande dagen yn romte troch te bringen. Rubio, tegearre mei syn kollega-bemanningsleden Kommandant Sergey Prokopyev en Flight Engineers Dmitri Petelin, hat mear as in jier diel west fan 'e Expedition 69-bemanning oan board fan it International Space Station (ISS).

De rekordbrekkende missy fan Rubio waard fierd troch astronaut Mark Vande Hei, dy't earder it rekord hie fan 355 trochgeande dagen yn 'e romte. Vande Hei lokwinske Rubio tidens in foarôf opnommen romte-tot-grûn petear op 5 septimber.

De hjoeddeiske ekspedysje 69-bemanning bestiet út twa aparte groepen, wêrfan ien hast in jier op it romtestasjon west hat. De oare groep, ynklusyf Rubio, is oan board sûnt augustus 27. Oan 'e ein fan' e moanne sille de langst tsjinstende bemanningsleden fuortgean, it ein fan har rekordbrekkende stint yn 'e romte markearje.

Underwilens meitsje trije nije bemanningsleden har ta om mei te dwaan oan it ISS. NASA-astronaut Loral O'Hara, tegearre mei Roscosmos-kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai Chub, sille lansearje fanút it Baikonur Cosmodrome yn Kazachstan op in Soyuz MS-24 bemanningsskip. Se binne pland om krekt mear as trije oeren nei lansearring oan de Rassvet-module fan it ISS te dockjen.

De nije bemanning sil avansearre romteûndersyk dwaan tidens har seis moanne duorjende missy. Dit omfettet mikrogravitywittenskiplike eksperiminten dy't sille bydrage oan ús begryp fan libbensomstannichheden yn 'e romte en profitearje fan minsken sawol op ierde as yn romte.

Neist de oanhâldende aktiviteiten op it ISS kinne romte-entûsjasters bywurke bliuwe troch it romtestasjonblog, @space_station en @ISS_Research op sosjale mediaplatfoarms te folgjen. Wyklikse fideohichtepunten kinne ek fûn wurde op 'e NASA-fideo-updateside.

boarnen:

- NASA.gov