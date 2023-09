Crash Team Rumble Seizoen 2: Nije kaarten, modus, held, en Battle Pass

Crash Team Rumble Seizoen 2 is oankaam mei spannende nije tafoegings oan it spultsje. Spilers kinne nije kaarten, in nije modus, in nije held, en in heule nije slachpas ferwachtsje. De lêste update bringt in frisse take op it spultsje, en biedt nije manieren om te spyljen en einleaze wille foar Crash-fans.

Ien fan 'e wichtichste hichtepunten fan seizoen 2 is de yntroduksje fan Party Mode. Dizze co-op remix foar 4 spielers biedt in skoft fan kompetitive wedstriden en lit spilers ûntspanne. It bestiet út 5 ûnderskate mini-spultsje rûndes, elk mei syn eigen útdagings. Teamwork is krúsjaal, om't spilers moatte gearwurkje om taken te foltôgjen en klokken te sammeljen om har oerbleaune tiid te fergrutsjen. It behearskjen fan elke Party Mode Wave kin sels in geheime Boss Wave ûntsluten, en set de feardigens fan Crash-feteranen op 'e ultime test.

De Party Mode Rounds hawwe ferskate soarten gameplay. Yn Speed ​​Run race spilers troch snelheidspaden, wylst se gefaren lykas bumpers en nitro-kratten foarkomme. Wat is Cookin? fereasket spilers te sammeljen spesifike yngrediïnten en heakje se oan in pot reizgje om de kaart. Get Lit daaget spilers út om in kears te brûken om lantearnen oan te stekken dy't om in toer hinne ferspraat binne foardat de tiid om is. Yn Dig It sykje spilers nei begroeven bonken en sammelje se yn it sintrum opnij om in folslein skelet te ûntdekken. As lêste, Balloon Bounce, om letter yn seizoen 2 frij te litten, jout spilers de taak om oer ballonnen te springen om punten te skoaren.

Derneist yntrodusearret seizoen 2 in nije held neamd Ripto. Dit karakter, komt út it Spyro-universum, swaait in scepter en hat deadlike en krêftige spreuken. De kapasiteiten fan Ripto omfetsje it lansearjen fan fjoerballen, it oproppen fan bliksem, en it meitsjen fan tsunami-golven. Bekwame spilers kinne dizze kapasiteiten kombinearje om ferneatigjende kombosjes los te meitsjen. Ripto sil letter yn it seizoen beskikber wêze.

Om de nije gameplay-funksjes oan te foljen, biedt Seizoen 2 twa nije kaarten: Waste Deep en Jazz Junction. Waste Deep nimt spilers mei nei gefaarlike rioelen fol mei Cortex's eksperiminten, wylst Jazz Junction in libbene nachtkaart is mei in jazzy sfear. Elke kaart biedt syn eigen unike útdagings en ferrassingen.

Uteinlik komt seizoen 2 mei in 100-tier Battle Pass, en biedt spilers de kâns om nije skins, kosmetika, muzyk, en mear te ûntsluten. De Battle Pass kin oanskaft wurde fia de Crash Team Rumble Deluxe Edition of apart kocht.

Crash Team Rumble Seizoen 2 is no live, en bringt in skat oan spannende ynhâld nei it spultsje. Oft jo in fan binne fan intense konkurrinsje of koöperative gameplay, dizze fernijing hat wat foar elke Crash-entûsjast. Mis de aksje net!

boarnen:

- [Boarne 1: Oarspronklik artikel]

- [Boarne 2: Gaming Trend]