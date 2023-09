Fernijde teloarstelling om't Dunnes-winkels gjin update jouwe oer de datum fan opnij foar Ferrybank Shopping Centre

Cllr Ger Frisby hat syn teloarstelling útsprutsen oer it gebrek oan kommunikaasje fan Dunnes Stores oer in weriepeningsdatum foar Ferrybank Shopping Centre. Direkteur fan tsjinsten by Kilkenny County Council, Denis Malone, befêstige dat hy skreaun hat oan Dunnes Stores, mar gjin antwurd krige.

Cllr Frisby stelde dat de weriepening fan Ferrybank Winkelsintrum in krúsjaal puzelstik is foar de pleatslike mienskip. Nettsjinsteande de ferwachting en de besykjen fan 'e ried om mei Dunnes Stores yn te gean, is d'r gjin reaksje west.

Denis Malone ferklearre dat Dunnes Stores in partikuliere bedriuw is en dêrom net ferplichte is om mei de pleatslike autoriteit yn te gean. Hy sil lykwols nochris besykje om kontakt mei har te meitsjen.

Ferrybank Shopping Centre, leit op 'e grins fan Kilkenny en Waterford, hat west meast leechsteand sûnt syn foltôging yn 2008. Koartlyn, Dunnes Stores waard befêstige as de keaper fan it kompleks. Lykwols, nettsjinsteande wiidweidige herstelwurken útfierd op it terrein, in iepeningsdatum moat noch wurde bekend makke.

Area Engineer Stan Cullen hat ynformearre ried amtners dat ferskate ferbetterings binne makke, lykas de rekonfiguraasje fan de yngong te ferbetterjen berikberens, likegoed as ynspeksjes fan brân en feiligens alaarms.

It gebrek oan kommunikaasje fan Dunnes Stores is teloarstellend foar sawol de ried as de pleatslike mienskip dy't mei spanning wachtsje op de weriepening fan Ferrybank Shopping Centre. Nettsjinsteande it bedriuw dat binnen har rjochten is om net mei de pleatslike autoriteit yn te gean, soe it foardielich wêze foar alle belutsen partijen om iepen kommunikaasjelinen te hawwen.

