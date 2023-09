De lêste Muon-mjitting fan Cornell University ferdûbelet krektens

Cornell University hat in wichtige trochbraak makke yn muonmjitting, en ferdûbele har krektens. Muonen binne subatomêre dieltsjes dy't lykje op elektroanen, mar hawwe in hegere massa. Se wurde faak brûkt yn eksperiminten om de fûnemintele eigenskippen fan dieltsjes en it universum te studearjen.

De prestaasje waard mooglik makke mei in nije technyk ûntwikkele troch ûndersikers by Cornell. Troch in magnetysk fjild te brûken om muonen te fangen en te mjitten, koe it team de krektens fan har mjittingen ferheegje. Dizze trochbraak kin gefolgen hawwe foar in breed skala oan fjilden, ynklusyf dieltsjefysika, kwantummeganika en kosmology.

Dizze nije technyk hat it potinsjeel om ljocht te smiten op guon fan 'e meast driuwende fragen yn' e natuerkunde, lykas de aard fan tsjustere matearje en it bestean fan ekstra diminsjes. Troch ús begryp fan muonen te ferfine, hoopje wittenskippers weardefolle ynsjoch te krijen yn 'e fûnemintele prinsipes dy't it universum regearje.

Dizze trochbraak yn muonmjitting kin ek praktyske tapassingen hawwe op fjilden lykas medisinen en materiaalwittenskip. Troch in better begryp te krijen fan hoe't muons ynteraksje mei ferskate materialen, kinne ûndersikers nije diagnostyske ark ûntwikkelje en de effisjinsje ferbetterje fan materialen brûkt yn ferskate yndustry.

It ûndersyksteam by Cornell bliuwt har technyk te ferfine en nije wegen te ferkennen foar it bestudearjen fan muonen. Se leauwe dat dizze trochbraak folslein nije mooglikheden koe iepenje foar it begripen fan 'e fûnemintele eigenskippen fan dieltsjes en it universum.

boarnen:

- Cornell University: [boarne]

- Definysjes:

- Muon: in subatomysk dieltsje fergelykber mei in elektroan, mar mei in hegere massa.

- Partikelfysika: de tûke fan 'e natuerkunde dy't him dwaande hâldt mei de stúdzje fan subatomêre dieltsjes en har ynteraksjes.

- Kwantummeganika: in tûke fan 'e natuerkunde dy't it gedrach fan matearje en enerzjy op de lytste skalen beskriuwt.

- Kosmology: de stúdzje fan 'e oarsprong, evolúsje en struktuer fan it universum.