Wêrom twaddehâns technology soe jo go-to-keus wêze moatte foar fakânsjewinkels

It fakânsjeseizoen is yn folle gong, en bargain-jagers sjogge grif nei de Black Friday- en Cyber ​​​​Monday-deals, benammen foar elektroanika. D'r is lykwols in manier om de skaren te ferslaan en noch te genietsjen fan signifikante koartingen - troch twaddehânstechnology te beskôgjen.

Neffens Lucas Rockett Gutterman, direkteur fan 'e Amerikaanske PIRG's Designed to Last Campaign, helpt kieze foar brûkte elektroanika jo net allinich om Black Friday-prizen it hiele jier troch te heljen, mar draacht ek by oan miljeu-duorsumens. It Underwiisfûns fan 'e US Public Interest Research Group (PIRG) hat in rapport útbrocht dy't de wichtichste faktoaren markearje dy't moatte wurde beskôge by it keapjen fan opknapte items.

Gutterman leit út dat der faak net folle ferskil tusken in brûkte elektroanyske en in nij. Dat label "iepen doaze" of "lykas nij" kin gewoan betsjutte dat it item opnij is opslein nei't it net iepene is weromjûn. Troch tûk te winkeljen en te begripen hoe't dizze termen wurde brûkt troch winkellju, kinne jo geweldige deals skoare.

Bepaalde gadgets, lykas tillefoans, tablets, buroblêden en laptops, binne benammen geskikt foar twaddehâns oankeapen. Bygelyks, tank oan in suksesfolle kampanje fan PIRG, Google Chromebooks, betelbere laptops dy't in soad brûkt wurde yn it hiele lân, duorje no in desennia ynstee fan ferrinne nei mar in pear jier.

Oan 'e oare kant wolle jo miskien foarsichtich wêze by it keapjen fan opknapte televyzjes ​​en komputermonitors. Dizze produkten binne meast bulkier, fragiler en útdaagjend om te reparearjen.

By it selektearjen fan opknapte items, stribjen nei produkten fan hege kwaliteit fan duorsume merken. Troch items te kiezen dy't boud binne om te duorjen en miskien djoerder west hawwe as nij, soargje jo derfoar dat se jo goed sille tsjinje as twaddehâns oankeapen.

Njonken it genietsjen fan kostenbesparring, is it keapjen fan twaddehâns tech in miljeu ferantwurde kar. Gutterman leit út dat de measte fan 'e miljeu-ynfloed fan elektroanika komt fan har produksjeproses. De boarnen, enerzjy en materialen dy't nedich binne om smartphones, koptelefoanen, laptops en tv's te produsearjen binne substansjeel. Troch opknapt te keapjen kinne jo bygelyks de miljeufootprint fan in smartphone mei mar leafst 91% ferminderje.

Foardat jo in oankeap meitsje, is it essinsjeel om josels fertroud te meitsjen mei it werombelied fan 'e ferkeaper. Typysk sille jo in finster fan 30 dagen hawwe foar rendemint, hoewol it yn guon gefallen koarter kin wêze.

Klear om de wrâld fan twaddehâns technology te ferkennen? Besykje de webside fan PIRG foar mear tips en begelieding om it measte út jo fakânsjewinkels te heljen, wylst jo sawol jo portemonnee as de planeet profitearje.

FAQ:

F: Wêrom moat ik beskôgje it keapjen fan twaddehâns technology?

A: Kieze foar opknapte items kinne jo genietsje fan koartingen it heule jier en draacht by oan miljeu duorsumens, om't it de totale miljeu-ynfloed fan elektroanika ferminderet.

F: Hokker soarten elektroanika binne geskikt foar twaddehâns oankeapen?

A: Tillefoans, tablets, buroblêden en laptops binne poerbêste opsjes foar twaddehâns winkeljen. Google Chromebooks, benammen, duorje no 10 jier, tank oan in suksesfolle kampanje fan PIRG.

F: Binne alle opknapte items it wurdich om te keapjen?

A: Wylst de measte elektroanika kin wurde kocht opknapt, is it oan te rieden om foar te kommen it keapjen fan opknapt televyzjes ​​en kompjûter monitors fanwege harren grutte, fragility, en reparaasje útdagings.

F: Hoe kin ik soargje dat ik in goed opknapt produkt krij?

A: Sjoch foar merken bekend om har duorsumens en langstme. It kiezen fan items dy't miskien djoerder west hawwe as nij, soarget foar har kwaliteit as twaddehâns oankeapen.

F: Wat is it miljeufoardiel fan it keapjen fan opknapte elektroanika?

A: De produksje fan elektroanika, ynklusyf smartphones, koptelefoan, laptops en tv's, ferbrûkt wichtige boarnen en enerzjy. Troch opknapte items te keapjen kinne jo de miljeu-ynfloed mei maksimaal 91% ferminderje.

F: Wat moat ik yn gedachten hâlde oangeande rendemint?

A: Fertroud meitsje mei it werombelied fan 'e ferkeaper, om't it kin ferskille. Yn 'e measte gefallen sille jo in finster fan 30 dagen hawwe foar rendemint, mar guon ferkeapers kinne in koartere perioade oanbiede.