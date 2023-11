Nije aventoeren wachtsje yn 'e Spaceport Expansion DLC foar Construction Simulator

Construction Simulator, ûntwikkele troch Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, nimt spilers mei op in spannende reis mei syn lêste útwreiding. De Spaceport Expansion DLC yntroduseart in heule nije wrâld fan mooglikheden foar bouwentûsjasters oer ferskate gamingplatfoarms.

Begjin mei in ûnôfhinklike en immersive kampanjekaart dy't jo ferbylding sil boeie. Mei mear dan 40 oeren oan ekstra ynhâld, binne d'r ûntelbere kânsen om jo bouwfeardigens sjen te litten en útdaagjende projekten oan te pakken. De DLC bringt in dynamyske twist oan it spultsje, wêrtroch spilers har eigen raketstartbasis kinne ûntwerpe en konstruearje.

Wylst jo de stjerren ferkenne mei de Spaceport Expansion DLC for Construction Simulator, kinne jo de rol fan in betûfte oannimmer oannimme, en foarmje de takomst fan romteferkenning. Fan it lizzen fan fûneminten foar lansearplakken oant it gearstallen fan yngewikkelde raketkomponinten, it spultsje biedt in realistyske ûnderfining dy't wis sil foldwaan oan jo begearte foar kreativiteit en ynnovaasje.

De Spaceport Expansion DLC is beskikber op populêre gamingplatfoarms, ynklusyf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S | X, en PC. Join krêften mei freonen online en doch mei oan spannende multiplayer co-op gameplay as jo gearwurkje om monumintale bouprojekten te realisearjen.

Meitsje jo klear om in nij nivo fan opwining en aventoer te ûntsluten yn Construction Simulator. Dûk yn 'e Spaceport Expansion DLC en tsjûge fan' e wûnders fan 'e romte ûntjaan foar jo eagen. Binne jo ree om de takomst fan romteferkenning te foarmjen?

FAQ:

F: Wat is Construction Simulator?

A: Construction Simulator is in multiplayer online koöperaasje-simulaasjespultsje wêrby't spilers de rol fan in oannimmer nimme en ferskate bouprojekten oanpakke.

F: Wat biedt de Spaceport Expansion DLC?

A: De Spaceport Expansion DLC yntroduseart in nije kampanjekaart, mear as 40 oeren oan ekstra ynhâld, en de mooglikheid om in raketstartbasis te bouwen.

F: Op hokker platfoarms is de Spaceport Expansion DLC beskikber?

A: De Spaceport Expansion DLC is beskikber foar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, en PC.