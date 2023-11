Sony lanseart Versatile α6700 Mirrorless Camera yn Yndia

Sony hat har lêste tafoeging oan 'e APS-C-kamera-opstelling yn' e Yndiaanske merk yntrodusearre mei de heul ferwachte α6700 spegelleaze kamera. Mei in kombinaasje fan kompakt ûntwerp, útsûnderlike portabiliteit en brûkerfreonlike funksjonaliteit, is dizze kamera ynsteld om fotografy-entûsjasters fan alle feardigensnivo's te yndrukjen.

De α6700 hat in strak en modern ûntwerp, wêrtroch it in oantreklike opsje is foar brûkers ûnderweis. Ien fan har opmerklike funksjes omfettet in fariabele 3-inch LCD-monitor dy't touchfunksjonaliteit stipet. Hjirmei kinne fotografen maklik troch ynstellings navigearje, fokuspunten oanpasse, en opnommen ôfbyldings besjen mei in ienfâldige tik op it skerm.

Njonken syn yntuïtive interface biedt de α6700 in oanpasbere dial, dy't fotografen rappe tagong biedt ta har foarkar ynstellingen. Dizze funksje sil grif in berop dwaan op professionals dy't rappe oanpassingen nedich binne yn dynamyske sjitomjouwings.

De kamera is foarsjoen fan in elektroanyske viewfinder, en biedt in dúdlike en immersive fotografy ûnderfining. De elektroanyske sykfinder jout in real-time foarbyld fan 'e ôfbylding, wêrtroch fotografen har foto's sekuer kinne komponearje en oanpassingen meitsje as nedich.

Wiidweidige ferbiningsopsjes binne opnommen yn 'e α6700. Dizze omfetsje in microSD-kaartslot, Bluetooth 4.2, dual-band WiFi, in HDMI-mikro-ferbining, en funksjonaliteit op ôfstân. Dizze funksjes soargje foar it naadloos dielen fan ôfbyldings, it oerdragen fan bestannen nei oare apparaten en mooglikheden op ôfstân.

Foar dyjingen dy't al linzen hawwe, biedt Sony de α6700 oan as in opsje allinich foar it lichem priis op Rs 1,36,990. Hjirmei kinne fotografen kosten besparje troch har besteande linzen te brûken. Sony leveret lykwols ek bondele pakketten foar klanten dy't in folsleine opset leaver hawwe. De kamera mei in 16-50mm-lens is te krijen foar Rs 1,47,490, wylst it 18-135mm zoomlenspakket is priis op Rs 1,72,990.

Mei syn alsidige funksjes, kompakte ûntwerp en it gemak fan gebrûk, is de α6700 bûn om in favoryt te wurden ûnder fotografen dy't sykje om prachtige ôfbyldings te fangen en de wrâld fan spegelleaze kamera's te ferkennen.