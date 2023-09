De hjoeddeistige float fan klassike auto-entûsjasters: in miks fan Chrysler en Subaru

Laurence Rogers, in Australyske auto-entûsjast, is de grutske eigner fan in yndrukwekkende kolleksje klassike auto's. Syn hjoeddeiske float omfiemet in 1969 Chrysler Valiant Ute, in 1970 Chrysler Valiant Wayfarer Ute, in 1974 Chrysler Valiant Charger, en in 2006 Subaru WRX Club Spec 9. Rogers dielt ek syn automotive aventoeren op syn Instagram account, @heycharger74.

It hichtepunt fan de kolleksje fan Rogers is Project Cactus, in prachtich restaurearre Chrysler Valiant Ute út 1969. Dit vintage auto toant klassike ûntwerpeleminten en fertsjintwurdiget in wichtich tiidrek yn 'e skiednis fan' e auto. Rogers hat tiid en muoite ynvestearre yn it werstellen fan dizze auto yn syn eardere gloarje, om derfoar te soargjen dat it in koestere stik fan auto-erfgoed bliuwt.

Neist Project Cactus hat Rogers ek 'Lenny', in Chrysler Valiant Wayfarer Ute út 1970. Dit auto is in oar testamint fan Rogers 'passy foar vintage auto's, en toant syn ynset foar it behâld fan klassike auto's en har unike sjarme.

De kolleksje fan Rogers rûn noch twa klassike auto's ôf: in Chrysler Valiant Charger út 1974 en in Subaru WRX Club Spec 2006 út 9. Dizze auto's foegje ferskaat oan syn float ta, mei de Charger dy't it tiidrek fan spierauto's fertsjintwurdiget en de WRX de prestaasjesmooglikheden fan moderne toant. automobilen.

As ynsidintele auteur foar Autopian kombinearret Rogers syn leafde foar auto's mei syn talint foar skriuwen. Syn artikels jouwe weardefolle ynsjoch en perspektiven op automotive ûnderwerpen, hâlden lêzers op 'e hichte en fermakke.

De yndrukwekkende kolleksje klassike auto's fan Laurence Rogers toant syn ûnbidige passy foar auto's en de auto-yndustry. Troch syn Instagram-akkount en bydragen oan Autopian bliuwt hy syn leafde foar dizze masines te dielen mei kollega-entûsjasters.

