De nijste tafoeging fan 'e binnenstêd fan Kalamazoo oan' e cocktailsêne, Dabney & Co., skoddet dingen troch in unike kâns te bieden foar cocktail-entûsjasters. By gelegenheid fan har jierrich bestean dy't gearfalt mei de grutste barnacht fan it jier, jout de trendy cocktailbar werom oan 'e mienskip troch 50 gelokkige begeunstigers in toetseboerd te jaan dy't in jierlange koarting sil ûntsluten.

Ynstee fan gewoan har mylpeal te fieren, is Dabney & Co. De kaaienhanger, skonken oan de gelokkige pearen, sil in romhertich 15% koarting jaan op alle bestellingen yn it heule 2024.

Mei in array fan sekuer makke cocktails is Dabney & Co. Fan klassike brouwerijen oant ynnovative kreaasjes fan mixology, de saakkundige mixologen fan 'e bar litte gjin stien unturned yn har syktocht om de perfekte libaasje te meitsjen.

Untworpen om in ynklusive en útnoegjende sfear te kreëarjen, hjit Dabney & Co. De ynset fan 'e bar foar kwaliteit, kreativiteit en poerbêste service hat har in tawijd folgjende en in protte ûnderskiedingen fertsjinne yn' e pleatslike mixology-sêne.

FAQ:

F: Wannear begjint de jierlange koarting by Dabney & Co.?

A: De koarting begjint by it ûntfangen fan de kaaienhanger en sil jildich wêze foar it heule jier fan 2024.

F: Kin ik de jierlange koarting brûke foar elke bestelling?

A: Ja, de koarting fan 15% jildt foar alle bestellingen makke by Dabney & Co. yn 2024.

F: Hoe kin ik meidwaan en in kâns hawwe om de keychain te ûntfangen?

A: De giveaway is eksklusyf foar Dabney & Co.'s ienjierrich jubileum op woansdei 22. novimber. Patrons dy't in oankeap meitsje op dizze dei, sille meidwaan oan 'e trekking foar de keychain.