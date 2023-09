The Legacy of Dolly the Sheep: Revolutionizing Regenerative Medicine

Professor Sir Ian Wilmut, ien fan 'e makkers fan Dolly the Sheep, it earste klone sûchdier fan 'e wrâld, ferstoar yn 'e âldens fan 79. Syn baanbrekkend wurk oan it Roslin Institute yn Edinburgh late net allinich ta de berte fan Dolly, mar stifte ek de fûneminten foar stamselûndersyk en regenerative medisinen.

Regenerative medisinen, in fjild pionierd troch professor Wilmut, hat enoarm potensjeel om it lichem mooglik te meitsjen om beskeadige weefsel te regenerearjen, en biedt sa in middel om ferskate leeftydsrelatearre sykten te genêzen en langer, sûner libben te befoarderjen.

De oprjochting fan Dolly yn 1996 waard rûnom priizge as ien fan 'e wichtichste wittenskiplike prestaasjes fan' e 20e ieu. Professor Wilmut en syn team brûkten in sel út 'e boarstklier fan in deade folwoeksen skiep om in genetysk identike libbend bist te meitsjen. Dit proses befette it yntrodusearjen fan it DNA fan 'e folwoeksen sel yn in lege skieppei, it stimulearjen fan it mei elektrisiteit en gemikaliën, en dan it ymplantearjen yn in surrogaatskiep oant it folsleine termyn berikte.

Wylst Dolly's berte waard fierd as in wittenskiplike mylpeal, joech it ek eangsten oer de mooglikheid fan minsklik klonen. Amerikaanske presidint Bill Clinton kundige fluch in ferbod oan op minsklike kloningseksperiminten, wjerspegelje de soargen dield troch in protte. Professor Wilmut beklamme lykwols dat de skepping fan Dolly bedoeld wie foar it ferbetterjen fan it minskdom, benammen by it finen fan kuren foar slopende sykten.

Professor Wilmut foarsjoen mei it brûken fan deselde technology dy't Dolly ta libben brocht te groeien harsens en spieren weefsel dat koe wurde transplantearre yn pasjinten. Hy hope in sel te transformearjen fan in pasjint dy't lijt oan sykten lykas Parkinson's yn in embryonale steat en it liede ta senuwsellen dy't by steat binne om skansearre dielen fan 'e harsens te ferfangen.

Wylst therapeutysk klonen mei gebrûk fan minsklik embryonaal materiaal kontroversje en juridyske beheiningen konfrontearre, late folgjende ûndersyk yn Japan ta de ûntdekking fan Induced Pluripotent Stem Cells (IPS). Dizze sellen gedrage har as embryonale stamsellen, mar belûke gjin klonen. Undersikers wrâldwiid hawwe wichtige foarútgong makke yn it groeien fan in ferskaat oanbod fan sellen mei IPS, mei oanhâldende ynspanningen om har feiligens en effektiviteit te garandearjen foardat se nei klinyske proeven geane.

As wy werom sjogge, kin de berte fan Dolly de foarnommen paradigmaferoaring net hawwe brocht, mei gjin legers fan klonen of wûnderlike genêzingen dy't opkomme. Dochs bliuwt Dolly's betsjutting as wittenskiplik ikoan, symbolisearret de baanbrekkende prestaasjes fan 'e ûndersikers by it Roslin Institute. Harren wurk lei in revolúsje yn medysk ûndersyk út dat yn 'e takomst sûnder mis sil bydrage oan' e sûnens en it wolwêzen fan ûntelbere persoanen.

