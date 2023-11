Nije en ferbettere prestaasjes: Stêden: Skylines II Utwreiding Roadmap fertrage foar ferbetterings

Cities: Skylines II, it leafste simulaasjespultsje foar stedsbouw ûntwikkele troch Colossal Order, hat in fertraging oankundige yn har útwreidingsplan. Yn reaksje op feedback fan spilers oer prestaasjesproblemen op 'e PC-ferzje en it beslút om de konsole-release út te stellen oant 2024, hat it ûntwikkelteam besletten om mear wiidweidige prestaasjes en bugfixes te prioritearjen foardat nije ynhâld útrolt. CEO Mariina Hallikainen utere har ekskús foar de fertraging yn in resinte blogpost, en beklamme it belang fan it garandearjen fan in solide basis foardat jo nije funksjes tafoegje.

De ynhâld fan de útwreidingspas foar Cities: Skylines II is mei in kwart weromset. It aktivapakket fan Beach Properties, oarspronklik pland foar frijlitting yn Q4 2023, sil no oankomme yn Q1 2024. Derneist binne de skepperpakketten Modern Architecture en Urban Promenades, yn earste ynstânsje pland foar Q1 2024, opnij pland foar Q2 2024. The Deluxe Relax and Soft Rockradiostasjons sille ek fertragingen sjen, mei respektivelik releasedatums fan Q1 en Q2 2024. De Bridges & Ports-útwreiding bliuwt lykwols op koers foar in Q2 2024-release.

De fokus op prestaasjes en bugfixes komt út in tasizzing om de soargen oan te pakken dy't troch de spielermienskip opwekke. CEO Hallikainen ferklearre dat it ûntwikkelteam tiid wijde om kompleksere problemen op te lossen nei it oanpakken fan rappe fixes. It team wurket op it stuit oan it ferbetterjen fan GPU-prestaasjes troch oanpassingen fan grafyske detail en sil dêrnei trochgean nei CPU-optimisaasjes foar stutter-fixes. Se besjogge aktyf bugrapporten fan spilers, mei 100 reproduserbere problemen dy't al identifisearre binne en nochris 100 rapporten dy't fierder ûndersyk ûndergean.

Oanlieding ta de lansearring fan it spultsje, Colossal Order en útjouwer Paradox Interactive ferhege de minimale en oanrikkemandearre spesifikaasjes, erkende dat se har winske benchmarks net hiene berikt. Nettsjinsteande dit hawwe se besletten om troch te gean mei de frijlitting lykas pland. By frijlitting spruten fans lykwols teloarstelling út mei de prestaasjes, oanhelle bugs en in gebrek oan optimalisaasje, sels op heechweardige hardware.

Nettsjinsteande de inisjele tsjinslach is Colossal Order ynsette foar it ferbetterjen fan de stabiliteit fan it spultsje. Sadree't se hawwe oanpakt de prestaasjes soargen oer de PC ferzje, se sille ferskowe harren fokus nei de konsole release en DLC ynhâld. It is dúdlik dat it ûntwikkelingsteam is fan doel om spilers in ferbettere en noflike ûnderfining te jaan, om't se fierder wurkje oan it perfeksjonearjen fan Cities: Skylines II.

FAQs

F: Wêrom wurdt de útwreidingsplan foar Cities: Skylines II fertrage?

A: It ûntwikkelteam hat besletten om prestaasjes en bugfixes foarrang te jaan op basis fan feedback fan spilers oer de prestaasjes fan 'e PC-ferzje en it útstel fan' e konsole-release.

F: Hokker ynhâld yn 'e útwreidingspas is beynfloede troch de fertraging?

A: It aktivapakket fan Beach Properties, skepperpakketten foar moderne arsjitektuer en Urban Promenades, en de Deluxe Relax- en Soft Rock-radiostasjons sille allegear fertragingen sjen yn har releasedatums.

F: Op hokker problemen rjochtet it ûntwikkelingsteam yn dizze fertraging?

A: It team konsintrearret him op it oplossen fan komplekse bugs en it optimalisearjen fan prestaasjes, te begjinnen mei grafyske oanpassingen foar GPU-prestaasjes en trochgean mei CPU-optimisaasjes foar stutterfixes.

F: Sil de fertraging ynfloed hawwe op de release fan Bridges & Ports útwreiding?

A: Nee, de Bridges & Ports útwreiding bliuwt op skema foar in Q2 2024 release.

F: Wat is it plan fan it team nei it oanpakken fan de prestaasjesproblemen op 'e PC-ferzje?

A: By it ferbetterjen fan stabiliteit op 'e PC-ferzje sil it team har fokus ferpleatse nei de konsole-release en DLC-ynhâld.