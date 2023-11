Yn 'e wrâld fan muzykapparatuer is d'r in groeiende fassinaasje mei it omearmjen fan de brutsen en lo-fi-lûden fan it ferline. En gjinien docht it better dan Chase Bliss, in renommearre bedriuw bekend om har ekspertize yn it meitsjen fan pedalen dy't jo ynstruminten ferfiere nei in ryk fan vintage nostalgy. Har lêste skepping, it Lossy-pedaal, is in opmerklike gearwurking mei Goodhertz, in top-tier plugin maker mei in yndrukwekkende lo-fi stamboom.

It hert fan it Lossy-pedaal leit yn syn Loss-kontrôle, dy't trije ûnderskate modi biedt, dy't elk in unyk karakter tafoegje oan it lûd. Oft jo de fertroude MP3-sfear mei lege bitrate wolle, de stripped-down frekwinsjes fan kompresje foar in tinny toan, of de betoverende glitches fan Phase Jitter, Lossy hat it behannele. En binnen dizze modi binne de mooglikheden einleaze, wêrtroch jo de yntensiteit en it algemiene effekt kinne fine mei de Loss- en Global-knoppen.

Pakketskeakel is in oare opfallende funksje fan it Lossy-pedaal. It ferlitten jout jo de suvere essinsje fan Lossy, wylst it ynskeakeljen fan Packet Loss dropouts yntroduseart dy't docht tinken oan in minne sellulêre ferbining. As alternatyf, oerskeakelje nei Packet Repeat folt dy gatten mei beferzen audio, docht tinken oan in oerslaan CD. Om de frekwinsje fan dizze ûnderbrekkingen te kontrolearjen, oanpasse gewoan de snelheidsknop.

Ien benammen fassinearjend aspekt fan it Lossy-pedaal is syn tawijd Freeze-funksje. Oars as oare pedalen, werhellet it net allinich it lêste snippet fan audio foar ûnbepaalde tiid. Ynstee, it evoluearret yn 'e rin fan' e tiid, stretching út notysjes en transformaasje as jo spylje. Hjirmei kinne jo boeiende ambient pads, drones, en hieltyd feroarjende soundscapes meitsje.

Om in gearhingjend en gepolijst lûd te garandearjen, biedt it Lossy-pedaal ek in filter- en reverb-seksje. Dizze ekstra komponinten helpe by it naadloos kombinearjen fan alle eleminten. Ferburgen binnen it pedaal is in limiter en auto gain-funksje dy't de yngewikkelde details fan it Loss-effekt toant, en foarkomt elk ferlies fan muzikale nuânses.

Foar dyjingen dy't graach op in reis troch vintage soundscapes begjinne, is it Lossy-pedaal eksklusyf te keap fia de offisjele Chase Bliss-webside. Priis op $ 399, elke oankeap fan pedaal omfettet in royale 50% koarting op 'e Goodhertz Lossy-plugin dy't har skepping ynspireare, typysk priis op $ 79.

FAQ

1. Kin it Lossy-pedaal it lûd fan in MP3 fan lege kwaliteit opnij oanmeitsje?

Ja, it Lossy-pedaal biedt in standertmodus dy't it fertroude lûd leveret fan in MP3 mei lege bitrate, en bringt oantinkens werom oan 'e lette '90's digitale tiidrek.

2. Wat is it doel fan de Packets switch op de Lossy pedaal?

De Packets-skeakel lit jo dropouts as beferzen audio yn jo lûd ynfiere, respektivelik tinken oan in minne sellulêre ferbining as in oerslaan-cd.

3. Hoe wurket de Freeze-funksje op it Lossy-pedaal?

Oars as tradisjonele pedalen dy't it lêste momint fan audio werhelje, evoluearret de Freeze-funksje yn 'e rin fan' e tiid, útstrekt notysjes en it meitsjen fan ambient pads, drones, en ferskowende soundscapes.

4. Wêr kin ik keapje de Lossy pedaal?

It Lossy-pedaal is eksklusyf te keap op 'e offisjele Chase Bliss-webside.

5. Is der in koarting op de Goodhertz Lossy plugin by it keapjen fan de Lossy pedaal?

Ja, it keapjen fan it Lossy-pedaal jout jo in koarting fan 50% op 'e Goodhertz Lossy-plugin, dy't normaal priis is op $ 79.