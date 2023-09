CFexpress 4.0: Snellere ûnthâldkaarten op 'e horizon, mar sille kamera's kinne byhâlde?

CFexpress 4.0-kaarten binne ynsteld om dit jier op 'e merke te kommen, en biede signifikant rappere lês- en skriuwsnelheden. De Compact Flash Association (CFA) kundige koartlyn de spesifikaasje oan foar CFexpress 4.0, dy't de prestaasjes fan ûnthâldkaarten fan alle formaten ferdûbelet, ynklusyf de Type A-kaarten brûkt troch Sony en de meast foarkommende Type B-kaarten. Dizze upgrade yn snelheid sil nei alle gedachten revolúsjonêre post-produksje workflows revolúsjonearje, mar it kin wat tiid duorje foardat fotografen en filmmakkers it potensjeel fan dizze nije kaarten folslein kinne benutte.

De CFexpress 4.0-spesifikaasje ferdûbelet de maksimale trochfier, wêrtroch Type A-kaarten sa rap binne as hjoeddeistige Type B-kaarten, en de nije Type B-kaarten nei ungewoane snelheden drukke. Om de ferhege snelheid oan te foljen, sil de CFA in nije Video Performance Guarantee (VPG) spesifikaasje yntrodusearje, dy't de hjoeddeistige VPG 400-sertifikaasje oertreffe. Dit betsjut dat kamera's útrist om te profitearjen fan CFexpress 4.0 foto's rapper kinne ôfladen, langere bursts opnimme by hegere resolúsjes, en filmmakkers kinne fideo's mei hegere resolúsje sjitte mei flugger frame-snelheden mei gruttere bitdjipte.

It is lykwols wichtich om te notearjen dat hoewol CFexpress 4.0-kaarten no beskikber binne fan ProGrade Digital en Nextorage plannen om har ferzje dizze winter te lansearjen, hjoeddeistige kamera's noch net yn steat binne om it folsleine potensjeel fan dizze kaarten te brûken. It opwurdearjen fan de kamera-hardware is nedich foar kamera's om gegevens op te nimmen mei de snelheid oanbean troch CFexpress 4.0.

Derneist is in kompatibele kaartlêzer nedich om gegevens te ekstrahearjen mei de ferhege snelheden oanbean troch CFexpress 4.0-kaarten. ProGrade Digital hat in CFexpress 4.0-lêzer frijlitten dy't optimale prestaasjes biedt as ferbûn mei USB 4.0. It is lykwols it neamen wurdich dat guon âldere kompjûters miskien gjin USB 4.0-mooglikheid hawwe. Dit betsjut dat brûkers mei âldere kompjûters it snelheidspotensiaal fan CFexpress 4.0-kaarten miskien net folslein kinne brûke oant se har systemen opwurdearje.

Wylst CFexpress 4.0 efterút kompatibel is mei CFexpress 2.0, is it wichtich om te markearjen dat de nije kaarten allinich sille prestearje op har peaksnelheden as se wurde brûkt mei CFexpress 4.0-hardware. Dit betsjut dat, foar no, de nije kaarten primêr ynfloed hawwe op post-produksje workflows, ynstee fan sjitten yn it fjild. Fotografen en filmmakkers sille moatte wachtsje op kamerafabrikanten om nije kameramodellen frij te litten útrist mei opwurdearre hardware om folslein te profitearjen fan de ferbettere snelheden.

Ta beslút, CFexpress 4.0 kaarten biede spannend potinsjeel foar signifikant ferbettere lês- en skriuwsnelheden. Har ynfloed sil lykwols beheind wurde oant kamera's en kaartlêzers wurde opwurdearre om kompatibel te wêzen mei CFexpress 4.0. Yn 'e tuskentiid wurdt ferwachte dat dizze kaarten postproduksje-workflows ferbetterje, wylst brûkersûnderfining op it fjild sil ôfhingje fan kameramakkers dy't ynhelje om it folsleine potensjeel fan CFexpress 4.0 te brûken.

[Boarne: ProGrade Digital en Nextorage]