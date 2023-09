Cerabyte, in kânsrike Dútske opstart opslach, is ynsteld om de $ 500B opslachmerk te skodzjen mei syn baanbrekkende keramyske nanolayer-basearre opslachoplossing. It bedriuw beweart dat syn ynnovative technology de totale kosten fan eigendom (TCO) fan datasintrum opslach sil ferminderje mei in ferrassende 75%. Mei syn oankommende CeraMemory-cartridges en CeraTape is Cerabyte fan plan om tichtens, prestaasjes, tagongsparadigma's te revolúsjonearjen en de kosten- en duorsumenseasken fan datasintra oan te pakken.

De kaai foar de technology fan Cerabyte leit yn anorganyske nanolagen makke fan keramyk, dy't mar 50-100 atomen dik binne. Troch skaalfergrutting fan keramyske gegevensopslachtechnology fan 100nm nei 3nm bitgrutte, ferwachtet Cerabyte dat de gegevenstichtens ferheegje fan gigabytes per fjouwerkante sintimeter (GB / cm2) nei terabytes per fjouwerkante sintimeter (TB / cm2). Dizze skaalfergrutting wurdt projekteare om te resultearjen yn CeraMemory-cartridges dy't kinne opslaan tusken 10 petabytes (PB) en 100 PB, en CeraTape mei maksimaal 1 exabyte (EB) kapasiteit per tape.

Om gegevens op CeraMemory op te nimmen, brûkt Cerabyte laser- as dieltsjebalken dy't gegevensmatriksen strukturearje lykas QR-koades. Gegevenslêzen kin wurde berikt troch mikroskopyske ôfbyldingstechniken mei hege resolúsje of elektroanenbeammikroskopie. De start-up beklammet dat dieltsje balken en elektroanenmikroskopy sille allinne wêze nedich by de heechste tichtens yn harren roadmaps.

Njonken yndrukwekkende opslachkapasiteiten hat de technology fan Cerabyte ek útsûnderlike prestaasjes. It bedriuw beweart dat syn technology lês- en skriuwsnelheden kin berikke yn it berik fan gigabytes per sekonde (GB / s). Boppedat wurde dizze technologyen karakterisearre as lege macht, tasizzende enerzjysunige operaasjes.

In oar opmerklik aspekt fan keramyske opslach is har duorsumens en langstme. Cerabyte stelt dat syn media mear as 5,000 jier duorje kinne, sels ûnder ekstreme temperatueromstannichheden fariearjend fan -273 °C (-460 °F) oant 300 °C (570 °F). Derneist is CeraMemory resistint foar korrosive, soere, radioaktive omjouwings, lykas elektromagnetyske puls (EMP) fersteuring.

De CeraMemory-cartridges lykje op blêden mei keramyske coating, dy't, by nauwe ynspeksje, lykje op nano-skaal quasi-punched kaarten. Wat CeraTape oanbelanget, hat it in 5 µm dik substraat en in 10 nm dikke keramyske coating. Dizze multi-layered tapes sille TB / cm2-skaaldichtheden ynskeakelje.

Cerabyte wurket nau gear mei grutte yndustryspilers yn besibbe tech- en produksjesegminten, en fersterket syn leauwensweardigens fierder. Harren kommende presintaasje op 'e 2023 Storage Developer Conference yn Fremont, Kalifornje wurdt heech ferwachte en ferwachte dat se mear details sille leverje oer dizze avansearre technology.

Ta beslút, Cerabyte's keramyske nanolayer-basearre opslach presintearret in baanbrekkende oplossing dy't belooft de dataopslachsektor te revolúsjonearjen. As har oanspraken wier binne, hat de technology it potensjeel om kosten signifikant te ferminderjen, gegevenstichtens te ferheegjen en útsûnderlike prestaasjes en duorsumens te leverjen.

