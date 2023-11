Epic Games beskuldige Google fan predatoryske praktiken yn antytrustproef

Yn in resinte antitrustproef beskuldige Tim Sweeney, CEO fan Epic Games, techgigant Google fan it brûken fan skadlike taktyk om har rôfdierlike betellingssysteem te behâlden. Sweeney tsjûge mear dan twa oeren, en markearde de rol fan Google by it ferstikken fan konkurrinsje yn 'e Android-appmerk. Dizze proef is ien fan twa anty-trustsaken wêrmei Google op it stuit te krijen hat, en posearret in wichtige bedriging foar har $ 1.7 trillion tech-ryk.

Wylst Google CEO Sundar Pichai de praktiken fan syn bedriuw yn it útfieren fan 'e Play Store ferdigene, skildere Sweeney in oar byld. Hy beskreau Google as in manipulative monopolist dy't besocht Epic Games te ferwiderjen fan konkurrearjen tsjin har troch ferskate finansjele stimulâns. Sweeney wegere dizze oanbiedingen, wat úteinlik Epic Games liede om har populêre spultsje, Fortnite, op har eigen webside frij te litten.

It selsstannich fersprieden fan Fortnite bewiisde lykwols útdaagjend fanwegen de obstruksje fan Google en it gebrûk fan warskôgingsskermen dy't spilers ûntmoedige it spultsje te downloaden. Sweeney beklamme dat de aksjes fan Google har súkses hindere en skildere se as in formidabele tsjinstanner.

Nettsjinsteande de obstakels hawwe Epic Games Fortnite frijlitten yn 'e Play Store yn 2020, wylst se tagelyk in geheim plan ymplementeare neamd "Project Liberty." Dit plan befette de yntroduksje fan in alternative betellingsopsje binnen de app, dy't prompt waard blokkearre troch sawol Google as Apple. As antwurd, Epic Games yntsjinne antitrust rjochtsaken, framing se as in striid foar earlike konkurrinsje yn de gaming yndustry.

Dizze proef is krúsjaal net allinich foar Epic Games, mar foar alle spultsje-ûntwikkelders, om't de útkomst de omfang sil bepale fan Google's monopolistyske praktiken yn 'e Android-appmerk. It ropt fragen op oer de earlikens fan kommisjetariven oplein troch techgiganten, en markearret de needsaak foar ferhege konkurrinsje en transparânsje.

FAQs

1. Wat is de anty-trustproef tusken Epic Games en Google oer?

De proef draait om 'e bewearing fan Epic Games dat Google dwaande hâldt mei rôfdierlike praktiken om har betellingssysteem te beskermjen en konkurrinsje yn 'e Android-appmerk te ferstean.

2. Hoe hat Google nei alle gedachten Epic Games hindere?

Neffens Tim Sweeney's tsjûgenis brûkte Google ferskate taktyk, ynklusyf finansjele stimulâns en warskôgingsskermen, om spilers te ûntmoedigjen Fortnite te downloaden bûten de Play Store.

3. Wat is "Project Liberty"?

"Project Liberty" ferwiist nei it geheime plan fan Epic Games om in alternative betellingsopsje yn Fortnite yn te fieren, troch de kommisjefergoedingen oplein troch Google en Apple om te gean.

4. Hoe hat dizze proef ynfloed op de gaming yndustry?

De útkomst fan dizze proef sil wichtige gefolgen hawwe foar alle spultsje-ûntwikkelders, om't it de omfang fan 'e monopolistyske praktiken fan Google sil bepale en earlike konkurrinsje befoarderje binnen de Android-appmerk.