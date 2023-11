Nij liederskip en ûnwissichheid yn 'e AI-yndustry

Yn in skokkende beurt fan barrens waard Sam Altman, de lieder fan OpenAI, ien fan 'e meast ynfloedrike bedriuwen yn' e yndustry foar keunstmjittige yntelliginsje (AI), freedtejûn ûntslein troch it bestjoer fan 'e startup. Binnen 48 oeren fûn Altman him lykwols ynhierd om in nije divyzje by Microsoft út te fieren, in beweging dy't him mooglik noch machtiger koe meitsje yn 'e AI-romte.

It ûntslaan fan Altman hat de takomst fan OpenAI ûnwis litten, mei rapporten dy't suggerearje dat it personiel fan it bedriuw it fertrouwen yn it bestjoer ferlern hat en meiwurkers driigje te ferlitten. Dit komt mar in wike nei't OpenAI nije kommersjalisearre ferzjes fan har technology ûntbleate op har earste ûntwikkelderskonferinsje, ynklusyf de oanpassingsopsje foar har AI-chatbot, ChatGPT.

Wylst de details oer it ûntslaan fan Altman ûndúdlik bliuwe, kinne spanningen tusken him en it OpenAI-bestjoer, dy't in foarsichtiger oanpak foar AI-ûntwikkeling foardroegen, in wichtige rol hawwe spile. It fuortgean fan Altman is lykwols net sûnder syn gefolgen west. Greg Brockman, in oare mei-oprjochter en presidint fan OpenAI, ferliet it bedriuw ek om Altman te stypjen.

As it stof delkomt, is Altman no ynsteld om mei Microsoft te kommen, tegearre mei Brockman, om in nije AI-ûndersyksgroep te lieden. Underwilens hat OpenAI Emmett Shear, eardere CEO fan Amazon's streamingtsjinst Twitch, beneamd as har interim CEO. Nettsjinsteande dizze ûntjouwings is it drama noch lang net foarby. Meiwurkers fan OpenAI hawwe in iepen brief tekene wêryn it ûntslach fan it bestjoer en it werynrjochting fan Altman en Brockman easke. Se hawwe ek drige de mei-oprjochters nei Microsoft te folgjen as har easken net foldien wurde.

Ta beslút, de AI-sektor belibbet signifikante liederskipsferoaringen, mei Altman oergong fan OpenAI nei Microsoft. De takomst fan OpenAI bliuwt ûnwis, om't it bedriuw wrakselet mei ynterne spanningen en it mooglike fertrek fan wichtige meiwurkers. De effekten fan dizze ûntjouwings op 'e bredere wapenrace foar AI-ûntwikkeling binne noch te sjen.