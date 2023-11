Kinne jo wer by Walmart wurkje nei't jo ûntslein binne?

Op it mêd fan wurkgelegenheid kin beëiniging in útdaagjende en disheartening ûnderfining wêze. As jo ​​​​fan jo baan by Walmart ûntslein binne, freegje jo jo miskien ôf oft d'r in mooglikheid is om yn 'e takomst werom te gean nei it bedriuw. Wylst it antwurd op dizze fraach net in ienfâldich ja of nee is, binne d'r faktoaren dy't jo moatte beskôgje dy't jo kânsen kinne beynfloedzje om opnij te wurden.

Company Belied en Rehire Eligibility

Walmart, lykas in protte oare bedriuwen, hat spesifyk belied oangeande werynrjochting fan eardere meiwurkers. Dit belied ferskilt ôfhinklik fan 'e omstannichheden fan' e beëiniging en it behear fan 'e yndividuele winkel. Yn 't algemien, as jo binne beëinige om redenen lykas stellerij, geweld, of serieuze mishanneling, is it net wierskynlik dat jo sille wurde beskôge foar werwurking. As jo ​​​​beëiniging lykwols wie fanwege prestaasjesproblemen of in net-serieuze beliedsferoaring, kin d'r in mooglikheid wêze om opnij ynhierd te wurden.

Faktors dy't ynfloed hawwe op it potensjaal foar werhier

Ferskate faktoaren kinne ynfloed hawwe op jo potensjeel om troch Walmart opnij ynhierd te wurden. Ien krúsjale faktor is de lingte fan tiid sûnt jo beëiniging. As it in signifikante tiid west hat, en jo hawwe oantoand groei en ferbettering yn jo profesjonele libben, kin Walmart ree wêze om jo applikaasje opnij te besjen. Derneist kinne jo algemiene wurkskiednis, referinsjes en de fraach nei meiwurkers by de spesifike winkel wêr't jo oanfreegje ek in rol spylje yn har beslút.

Faak Stelde Fragen

1. Kin ik oanfreegje foar in baan by Walmart nei't se ûntslein binne?

Ja, jo kinne oanfreegje foar in baan by Walmart, sels as jo yn it ferline ûntslein binne. Jo kânsen op opnij ynhierd binne lykwols ôfhinklik fan 'e omstannichheden fan jo beëiniging en oare hjirboppe neamde faktoaren.

2. Sil Walmart beskôgje my opnij te hieren as ik waard beëinige foar stellerij?

Beëiniging foar stellerij wurdt oer it algemien beskôge as in serieuze oertrêding, en it is net wierskynlik dat Walmart ien sil werhiere dy't is ûntslein foar sa'n wangedrag.

3. Hoe lang moat ik wachtsje foardat ik opnij oanfreegje by Walmart nei't ik ûntslein bin?

D'r is gjin spesifike tiidframe, mar it wurdt algemien oanrikkemandearre om op syn minst seis moannen oant in jier te wachtsjen foardat jo opnij oanfreegje. Hjirmei kinne jo persoanlike groei en ferbettering yn jo profesjonele libben demonstrearje.

Ta beslút, hoewol it mooglik is om wer by Walmart te wurkjen nei't se ûntslein binne, hinget it foar it grutste part ôf fan 'e omstannichheden fan jo beëiniging, de tiid dy't is ferrûn, en oare faktoaren dy't beynfloedzje op it werynrjochtingsbelied fan it bedriuw. It is oan te rieden om jo situaasje soarchfâldich te beoardieljen en de bêste rin fan aksje te beskôgjen foar jo takomstperspektyf foar wurkgelegenheid.