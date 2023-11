Kin Walmart jo fysyk fêsthâlde?

Yn 'e ôfrûne jierren binne d'r in protte rapporten en geroften sirkuleare oer it al of net Walmart, de retailgigant, de autoriteit hat om persoanen fysyk oan te hâlden dy't fertocht wurde fan stellerij of oare kriminele aktiviteiten yn har winkels. Dit artikel hat as doel om ljocht te smiten op dit ûnderwerp en dúdlikens te jaan oer de saak.

Earst en foaral is it wichtich om it konsept fan fysike detinsje te begripen. Fysike detinsje ferwiist nei de hanneling om de beweging fan in yndividu tsjin har wil te beheinen, typysk útfierd troch wetshandhavingsoffisieren of autorisearre befeiligingspersoniel. Dit kin omfetsje it hâlden fan immen yn in oanwiisd gebiet, lykas in befeiligingskantoar, oant de komst fan wet hanthaveningsbelied autoriteiten.

Wylst Walmart befeiligingspersoniel yn har winkels hat, is it krúsjaal om te notearjen dat se gjin wetshandhavingsoffisieren binne. Dêrom hawwe se net deselde foegen fan arrestaasje of fysike detinsje as de plysje. Walmart-befeiligingspersoniel wurdt ynset om de winkel en har klanten te beskermjen, lykas om stellerij en oare kriminele aktiviteiten te foarkommen. Har autoriteit is lykwols beheind ta it observearjen en rapportearjen fan fertocht gedrach, lykas it freegjen fan bystân fan wet hanthavenjen as dat nedich is.

FAQ:

1. Kin Walmart feiligens personiel stopje my as se fertinke my fan stellerij?

Ja, Walmart-befeiligingspersoniel hat it rjocht om persoanen te benaderjen en te freegjen as se har fertinke fan stellerij of oare kriminele aktiviteiten. Se kinne jo lykwols net fysyk fêsthâlde tsjin jo wil.

2. Wat moat ik dwaan as ik wurde benadere troch Walmart feiligens personiel?

As jo ​​wurde benadere troch Walmart-befeiligingspersoniel, is it oan te rieden om kalm te bliuwen en gear te wurkjen mei har fragen. Beantwurdzje har fragen wierlik en jouwe alle nedige ynformaasje. Unthâld lykwols dat jo it rjocht hawwe om sykjen of fysyk kontakt te wegerjen.

3. Wat as Walmart feiligens personiel beskuldigje my fan stellerij?

As jo ​​beskuldige wurde fan stellerij troch Walmart-befeiligingspersoniel, is it wichtich om te betinken dat se net de autoriteit hawwe om jo fysyk fêst te hâlden. Bewearje jo rjochten beleefd en freegje dat se wet hanthavening belûke as se leauwe dat in misdied is begien.

Ta beslút, hoewol Walmart-befeiligingspersoniel persoanen kin benaderje en freegje dy't fertocht wurde fan stellerij of oare kriminele aktiviteiten, hawwe se net de autoriteit om ien fysyk fêst te hâlden. It is essinsjeel om jo rjochten te begripen en kalm te bliuwen as jo josels yn sa'n situaasje fine.