Yn Pokémon Go hawwe spilers de kâns om de pig-aap Pokémon, Mankey, yn it wyld tsjin te kommen. It spannende nijs is dat Mankey ek glanzend kin wêze! Dit betsjut dat spilers in kâns hawwe om in glânzjende ferzje fan dizze Pokémon te fangen, dy't in oare kleur hat as de gewoane. Tegearre mei Mankey kin syn evolúsje, Primeape, ek glânzich wêze.

Mei de potensjele yntroduksje fan Annihilape, de definitive evolúsje fan Mankey en Primeape fan Pokémon Scarlet en Violet, wurdt it advisearre om te begjinnen mei it sammeljen fan Mankey snoep yn ôfwachting fan dizze evolúsje. De iere releases fan Paldean Pokémon yn Pokémon Go suggerearje dat Annihilape meikoarten meidwaan kin oan it roster.

De shiny rate foar Mankey yn Pokémon Go is sawat ien op 500, neffens ûndersyk útfierd troch The Silph Road. Mankey hat lykwols gjin "permaboost", wat betsjuttet dat it gjin seldsume spawn is en gjin fersterke shiny rate hat. It oanlûken fan mear glânzige Pokémon is basearre op willekeurige kâns, om't glânzjende Pokémon-fangraten wurde bepaald troch ûntwikkelder Niantic en wurde typysk allinich stimulearre tidens spesjale barrens of ynfallen.

Om de beskikbere shiny Pokémon by te hâlden, kinne spilers ferwize nei de list fan LeekDuck, dy't in fisuele gids leveret fan alle besteande shiny Pokémon.

Foar mear tips en hantliedingen oer Pokémon Go biedt Polygon in skat oan boarnen om jo gameplay te ferbetterjen.

Definysjes:

- Shiny Pokémon: Pokémon mei ôfwikseljende kleur dy't seldsumer binne dan har reguliere tsjinhingers.

- Snoep: In boarne yn Pokémon Go dy't kin wurde sammele troch Pokémon fan in spesifike soarte te fangen en te brûken om Pokémon te ûntwikkeljen of te fersterkjen.

boarnen:

- The Silph Road (fia Wayback Machine)

- LeekDuck

- Polygoan