Fans kinne fergees tagong krije ta Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta fia Twitch

Fans fan 'e populêre spultsje-franchise Call Of Duty binne yn foar in traktaasje, om't se no fergees tagong kinne krije ta de beta fan har heul ferwachte spultsje, Call Of Duty: Modern Warfare III. De beta, dy't wurdt ferdield oer twa aparte wykeinen, sil spilers in smaak jaan fan it kommende spultsje en lit se weardefolle feedback jaan.

It earste wykein fan 'e beta sil eksklusyf wêze foar PlayStation-fans en sil plakfine fan oktober 6 oant oktober 10. It twadde wykein, dat iepen sil wêze foar alle spilers op PlayStation, Xbox en PC, sil rinne fan oktober 12 oant oktober 16 It foarbestellen fan it spultsje garandearret tagong ta de beta, mar d'r is ek in spesjale kado op Twitch dy't in kâns biedt om ien fan 'e 50,000 beta-koades te winnen.

Om mei te dwaan oan 'e giveaway moatte fans op syn minst 60 minuten fan World Series Of Warzone-streams sjen op Twitch. Se moatte ek har platfoarm en Twitch-akkount keppelje mei Activision. Tegearre mei de beta-koades sille sjoggers in kâns hawwe om oare beleanningen te winnen lykas XP-boosts, emblemen en wapenskins.

Call Of Duty: Modern Warfare III sil op 10 novimber frijlitten wurde foar Xbox Series X/S, PlayStation 5 en PC. It spultsje tsjinnet as in direkte ferfolch op Modern Warfare II, troch it ferhaal fan Captain Price en syn team troch te gean, wylst nije gameplay-draaien yntrodusearje.

Fans wachtsje grif op de frijlitting fan 'e nije ynstallaasje yn' e Call Of Duty-franchise. Mei de kâns om it spultsje betiid troch de beta te probearjen, kinne spilers in smaak krije fan 'e aksje en weardefolle feedback leverje om it definitive produkt te foarmjen.

boarnen:

- Call Of Duty Twitter-akkount - CharlieIntel