Wittenskippers generearje elektrisiteit út E. Coli-baktearjes yn baanbrekkende ûntdekking

Wittenskippers hawwe berikt in baanbrekkende trochbraak troch it generearjen fan elektrisiteit út E. coli baktearjes. Dizze ûntdekking hat it potensjeel om ôffalbehear en enerzjyproduksje te revolúsjonearjen. Undersikers fan 'e Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) brûkten in proses neamd ekstrazellulêre elektroanenferfier (EET) om de baktearjes te manipulearjen, wêrtroch't se heul effisjinte elektryske mikroben binne. De yngenieurde E. coli eksposearre in trijefâldige ferheging fan elektryske stroomgeneraasje yn ferliking mei konvinsjonele metoaden.

Troch it meitsjen fan in folsleine EET-paad binnen E. coli, dy't noch nea earder berikt wie, manipulearre it team de baktearjes mei súkses om elektrisiteit te produsearjen. Oars as oare mikroben dy't spesifike gemikaliën nedich binne om elektrisiteit te produsearjen, kin E. coli groeie op in breed oanbod fan boarnen, ynklusyf ôffalwetter, wêrtroch it geskikt is foar ferskate omjouwings.

De ûndersikers yntegrearre komponinten fan Shewanella oneidensis MR-1, in baktearje dy't bekend is om syn kapasiteiten foar elektrisiteitsgeneraasje, yn 'e manipulearre E. coli. Dêrtroch koe se in paad konstruearje dy't de binnen- en bûtenmembranen fan 'e sel oerspant. Tests útfierd mei brouwerij ôffalwetter oantoand dat de bioengineered E. coli bloeide wylst it produsearjen fan elektrisiteit, markearje syn mooglikheden foar grutskalige ôffal behanneling en enerzjy produksje.

Neist ôffalbehanneling wreidzje de gefolgen fan dizze stúdzje út nei mikrobiële brânstofsellen, elektrosynthese en biosensing. De fleksibiliteit fan 'e genetika fan E. coli makket it mooglik om oan te passen oan spesifike omjouwings en brânstofboarnen, wêrtroch't it in alsidich ark is foar duorsume technologyûntwikkeling.

Lead auteur Mohammed Mouhib stelde dat har wurk in nij rekord set yn ferliking mei eardere prestaasjes op it fjild. Mei oanhâldende ûndersyksynspanningen hâldt de takomst fan bioelektryske baktearjes grutte belofte foar it opskaaljen fan dizze technology.

boarnen:

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

- Journal Joule