Fersnellingsbak, de Company Behind Borderlands Series, nei alle gedachten te keap

Neffens rapporten is Gearbox, it Amerikaanske spulbedriuw bekend foar it ûntwikkeljen fan 'e Borderlands-searje, op it stuit te keap. It memmebedriuw fan Gearbox, Embracer, besjocht ferskate opsjes, wêrfan ien de ferkeap fan 'e studio is. Ferskate tredden hawwe al belangstelling toand foar it oernimmen fan it bedriuw. Noch Embracer noch Gearbox hawwe lykwols offisjele opmerkingen makke oangeande de saak.

Dit nijs komt op in útdaagjende tiid foar Embracer, om't it op it stuit in grut herstrukturearringsproses ûndergiet. As ûnderdiel fan dizze werstrukturearring is Volition, de studio ferantwurdlik foar de populêre Saints Row-searje, al sletten. Earder dit jier kundige Embracer har plannen oan om studio's te sluten en spultsjes te annulearjen nei't in $ 2 miljard deal mei it Saûdyske regear-finansierde bedriuw Savvy Games Group foel troch.

Embracer Group, it memmebedriuw, hat yn 'e ôfrûne jierren in akwisysje west, en hat ferskate promininte studio's oernaam, ynklusyf Crystal Dynamics, ûntwikkelder fan Tomb Raider. De oanwinst fan Gearbox waard yn febrewaris 2021 foltôge, it wurdearjen fan it bedriuw op oant $ 1.4 miljard. Gearbox hat koartlyn Borderlands spin-offs Tiny Tina's Wonderlands en New Tales from the Borderlands frijlitten. Se hawwe dit jier ek de suksesfolle plundershooter Remnant 2 publisearre. Derneist binne se ynsteld om Homeworld 3 te publisearjen, in sci-fi real-time strategyspultsje ûntwikkele troch Blackbird Interactive, soms yn 2024.

It bedriuw wreidet ek syn oanwêzigens bûten de gamingwrâld út, om't in Borderlands-film regissearre troch Eli Roth pland is yn 'e simmer fan 2024. Dit jout oan dat nettsjinsteande de hjoeddeistige ûnwissichheden oer de takomst fan it bedriuw, Gearbox bliuwt ynsette foar har franchise en wurket aktyf oan nije projekten.

boarnen:

Reuters

IGN