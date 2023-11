The Astronauts 'Misplaced Toolkit: A Lesson in Space Debris Management

Tidens in resinte missy om in sinnepaniel op it International Space Station (ISS) te reparearjen, kamen Nasa-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Harra in ûnferwachte ûngelok tsjin. Harren arktas glide har út 'e greep en dreau fuort de romte yn. Wylst de toolkit as leech risiko waard beskôge en efterlitten, is it no boeiende oandacht as it om de ierde draait, krekt foar it ISS.

De ljochte, wite tas, sichtber mei it bleate each, is in spektakel wurden foar dyjingen op 'e grûn yn it suden fan it Feriene Keninkryk. Fan 6.24 oant 6.34 oere op tiisdeitejûn, sille gelokkige stjerrekikkers bewapene mei in verrekijker of teleskopen de kâns hawwe om in glim fan 'e driuwende toolkit te krijen. It wurdt ferwachte dat se op 24 novimber weromkomme tusken 5.30 en 5.41 oere.

Om de feiligens fan 'e ISS en satelliten te garandearjen, kontrolearret de US Space Force iverich it trajekt fan' e eigensinnige tas. Skattingen suggerearje dat it ienris tusken maart en july 2024 de sfear fan 'e ierde wer yngean sil, wat in potinsjeel risiko foarmet foar sawol minsklik makke as operasjonele romtefarders.

Dit ûngelokkige ynsidint is net ûngewoan. Yn 'e rin fan' e skiednis fan romteferkenning hawwe astronauten ûnbedoeld ferskate items yn 'e romte frijlitten. Yn 1965 ferlear Nasa-astronaut Ed White in reservehandskoen by in romtewandeling, en yn 2006 liet kollega-astronaut Piers Seller by ûngelok in spatel los by it reparearjen fan in waarmteskild. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, de earste frou dy't in romtewandeling liedt, stie yn novimber 2008 foar in soartgelikense ûngelok doe't se har arktas ferlear by it besykjen om dielen fan it ISS te reparearjen.

It ferkeard pleatsen fan ark en apparatuer markearret de tanimmende soarch om romtepún. Sûnt it ynsidint mei de want fan Ed White binne mear as 170 miljoen stikken pún yn 'e romte sammele. As romteferkenning en satellytlansearrings trochgean te ferheegjen yn frekwinsje, stelle it risiko fan botsingen en it meitsjen fan mear pún wichtige útdagings foar romtefarders en takomstige misjes.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Is de driuwende toolkit in bedriging foar it ISS?

De US Space Force kontrolearret de toolkit aktyf om te soargjen dat it gjin bedriging foarmet foar de ISS of oare satelliten.

2. Wannear komt de driuwende toolkit wer yn 'e sfear fan 'e ierde?

Skattingen suggerearje dat de toolkit tusken maart en july 2024 de sfear fan 'e ierde wer yngean sil.

3. Hoefolle items fan romte ôffal binne op it stuit yn romte?

Sûnt it ynsidint mei Ed White's want yn 1965 binne mear as 170 miljoen stikken pún yn 'e romte sammele.

4. Wat binne de risiko 's ferbûn mei romte pún?

Romtebrân stelt wichtige risiko's foar operasjonele romtefarders en takomstige misjes. De accumulation fan pún fergruttet de kâns op botsingen, dy't skea kinne feroarsaakje en noch mear pún generearje kinne.

5. Hokker maatregels wurde nommen om de kwestje fan romtebrokken oan te pakken?

Romte-ynstânsjes en -organisaasjes wurkje aktyf oan oplossingen om de risiko's te ferleegjen dy't ferbûn binne mei romtepún. Dizze omfetsje it ûntwikkeljen fan technologyen om ôffal te folgjen, it ymplementearjen fan rjochtlinen foar ferantwurde satellytynset, en ûndersiikjen fan metoaden foar it fuortheljen fan pún út 'e baan.

