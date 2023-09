Blackstar ûntbleatet MKIII Series fan HT Venue Tube Amps mei CabRig Technology

Blackstar Amplification hat koartlyn de tredde generaasje frijlitten fan har HT Venue tube amp-searje, bekend as de MKIII. Dizze nije searje omfettet de CabRig-technology fûn yn 'e St. James en Amped-opstelling, wêrtroch it in alsidich ark is foar sawol de studio as it poadium. De MKIII-ferfarsking is beskikber yn ferskate modellen, ynklusyf de 50-watt HT Club en 100-watt HT Stage-koppen, de 1 × 12 en 2 × 12 combo amps, en de 40-watt HT Club combo.

Ien fan 'e wichtichste skaaimerken fan' e MKIII-amps is de CabRig-technology, wêrtroch brûkers de ynstellings foar sprekkers, kabinet, mic en keamersimulaasje kinne oanpasse. De útgongen fan 'e CabRig kinne brûkt wurde yn standby-modus, wêrtroch direkte opname yn in buro of DAW mooglik is. Derneist komme dizze amps mei EL34-krêftbuizen en ECC83-preampbuizen, hoewol brûkers de opsje hawwe om se út te wikseljen foar 6L6's as jo wolle.

De MKIII-modellen hawwe ek in opnij ûntworpen digitale galm mei Dark and Light-skeakels, en biede ferskate keamer- en plaat-styl galmtonen. It foarpaniel omfettet in wiidweidich oanbod fan kontrôles en EQ-opsjes om te foldwaan oan ferskate spielstilen. Blackstar's ISF (Infinite Shape Feature) leveret in wrâldwide EQ-stimming foar de overdrive, wêrtroch brûkers kinne wikselje tusken USA en UK aksinten. Elk kanaal hat twa footswitchable modi.

Boppedat omfettet de MKIII-searje in krêftreduksje-skeakel, wêrtroch brûkers de útfier fan 'e amps kinne ferminderje nei 10% fan har maksimum. Dit makket se geskikt foar ferskate omjouwings en stilen. MKIII-amps biede ek effektloops, ferbettere XLR- en koptelefoanútgongen, en de opsje om de Architect-software te brûken foar djippe lûdbewurkingen.

De nije HT Venue MKIII-searje is no beskikber foar foarbestelling. Foar mear details, besykje Blackstar Amps.

