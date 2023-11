Withings ScanWatch: In koarting op in alsidich hybride smartwatch

Black Friday en Cyber ​​​​Monday komme oan, en bringe in weach fan spannende deals mei har. Under dizze oanbiedingen is in opmerklik oanbod op 'e Withings ScanWatch, wat ien fan' e top hybride smartwatches noch betelberder makket. Winkeliers lykas Amazon en Best Buy biede op it stuit de ScanWatch oan mei in koarting fan 20%, en bringt har priis nei $ 224.95.

Nettsjinsteande de frijlitting fan 'e mear avansearre ScanWatch 2, bliuwt de orizjinele ScanWatch in útsûnderlike kar foar yndividuen dy't besykje har sûnens te kontrolearjen sûnder te kompromisearjen mei styl. De ScanWatch hat in array fan funksjes, ynklusyf hertslach tracking, sleep tracking, 24/7 aktiviteit tracking, ferskate workout modes, en EKG lêzen. Mei in lyts PMOLED-skerm boppe op, kinne brûkers har sûnensstatistiken maklik besjen en funksjes kontrolearje lykas alarmen en timers. Derneist farieart de batterijlibben tusken twa wiken oant in heule moanne op ien lading, in opmerklik foardiel fan dizze hybride smartwatch.

Yn it earstoan lansearre yn 2020, de Withings ScanWatch is te krijen yn sawol 38mm as 42mm maten. Oft jo kieze foar it lytsere of gruttere model, de koarting jildt noch, oersettend nei besparrings fan $55 oant $75. Wylst sawol de swarte as de wite farianten maklik te krijen binne oer retailers, liket it swarte model in heul hege fraach te wêzen, foaral op Amazon.

As jo ​​​​oerwogen hawwe om in ScanWatch te keapjen, is it no in geskikte tiid om dat te dwaan. Mei syn wiidweidige funksjes foar it folgjen fan sûnens en stylich ûntwerp, bliuwt de Withings ScanWatch positive resinsjes sammelje en bliuwt in populêre kar ûnder brûkers. Profitearje fan dizze koartingsdeal en ynvestearje yn in alsidige hybride smartwatch dy't jo wolwêzen prioriteit jout.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat makket de Withings ScanWatch opfallend?

De Withings ScanWatch ûnderskiedt himsels mei syn miks fan funksjes foar it folgjen fan sûnens en stylich ûntwerp, wêrtroch it in populêre kar is ûnder brûkers.

Wat binne de wichtichste funksjes fan Withings ScanWatch?

De ScanWatch biedt in ferskaat oan funksjes, ynklusyf hertslach tracking, sleep tracking, 24/7 aktiviteit tracking, ferskate workout modes, en EKG lêzen. It hat ek in lyts PMOLED-skerm foar it besjen fan statistiken en it kontrolearjen fan funksjes.

Hoe is de batterijlibben op 'e ScanWatch?

De batterij fan 'e ScanWatch kin oeral duorje fan twa wiken oant in folsleine moanne op ien lading, en biedt brûkers útwreide gebrûk sûnder de needsaak foar faak opladen.

Is de Withings ScanWatch beskikber yn ferskate maten?

Ja, de ScanWatch is te krijen yn sawol 38mm as 42mm maten, wêrtroch brûkers de opsje kinne kieze de grutte dy't it bêste past by har foarkar.

Wêr kin ik de Withings ScanWatch keapje tsjin in koarting?

Winkeliers lykas Amazon en Best Buy biede op it stuit de Withings ScanWatch oan mei in koarting fan 20%, wat it betelberder makket foar ynteressearre keapers.