Robot "Sensiworm" revolúsjonearret ynspeksjes fan Airliner Engine

In nije robot mei de namme "Sensiworm" is ynsteld om de manier te transformearjen hoe't jetmotoren foar fleantugen wurde ynspekteare. Untwikkele troch in team fan yngenieurs fan GE Aerospace Research, Binghamton University, en UES, Inc., Sensiworm is in bio-ynspireare sêft-robotysk apparaat dat beweecht as in inchworm.

Op it stuit wurde ûnberikbere dielen fan strielmotoren ynspektearre mei boreskopen, dat binne lange fleksibele buizen mei in kamera oan ien ein. Dizze apparaten falle lykwols faak del fanwege de swiertekrêft en kinne útdaagjend wêze om djip yn 'e motor te manoeuvreren.

Sensiworm pakt dizze beheiningen oan troch in push-pull bewegingsstyl te brûken, fasilitearre troch fakuümbekers oan 'e ûnderkant. Wannear't ynset yn 'e turbine-ynlaat of útlaatpoarte fan in motor, kin de robot troch de motor navigearje en live fideo oerstjoere fan in foarút-rjochte kamera. De kamera is foarsjoen fan in spotlight om te helpen by it ôfbyldzjen fan skuorren, korrosysje of oare problemen.

Wat Sensiworm ûnderskiedt is syn ekstra sensingmooglikheden. It besteande prototype hat sensoren dy't gaslekken kinne detectearje en de dikte fan thermyske barriêrecoatings op motordielen kinne mjitte. Takomstige ferzjes fan 'e robot wurde ferwachte dat se noch mear sensingmooglikheden hawwe.

It ultime doel is dat Sensiworm folslein selsstannich en untethered is, mei in eigen stroomfoarsjenning, mikroprosessor en elektroanika. Dit soe de robot ynskeakelje om reparaasjes op ôfstân te dwaan neist ynspeksjes.

De ûntwikkeling fan Sensiworm koe de effisjinsje en grûnens fan ynspeksjes fan fleantugenmotoren signifikant ferbetterje. Mei syn sêfte en konforme ûntwerp kin de robot elke inch fan in jetmotor ynspektearje, en realtime gegevens en fideobylden leverje fan 'e betingst fan' e motor.

Troch robots lykas Sensiworm yn te fieren, sille tsjinstoperators meardere ekstra sets eagen en earen hawwe om ynspeksjes op 'e wjuk út te fieren, en soargje foar de feiligens en soepele wurking fan fleantugen.

Boarne: General Electric