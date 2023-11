It Amerikaanske ministearje fan Justysje bringt strafrjochtlike oanklagers tsjin Binance en oprjochter Changpeng Zhao

Binance, de grutste cryptocurrency-útwikseling fan 'e wrâld, en har miljardêr-oprjochter en CEO, Changpeng Zhao, wurde konfrontearre mei kriminele oanklagers dy't troch it Amerikaanske ministearje fan justysje binne brocht. De lêsten binne it resultaat fan in mearjierrich ûndersyk nei beskuldigings fan oertreding fan Amerikaanske wetten en regeljouwing.

Neffens rjochtbankdokuminten sil Changpeng Zhao skuldich pleite foar kriminele oanklagers en ôftrede as de CEO fan Binance as ûnderdiel fan in $4 miljard delsetting mei it Departemint fan Justysje. De lêsten omfetsje it oertrêdzjen fan 'e Bank Secrecy Act troch it mislearjen fan in effektyf anti-wytwaskjen fan jild en it opsetlik skeinen fan Amerikaanske ekonomyske sanksjes.

De pleitoerienkomst stelt dat Changpeng Zhao persoanlik skuldich sil pleite foar it oertrêdzjen fan in finansjele ynstelling en it feroarsaakjen fan 'e Bank Secrecy Act, en it Departemint fan Justysje advisearret him in boete fan $ 50 miljoen oplein. De beskuldigings tsjin Binance omfetsje it útfieren fan in net lisinsearre jildferstjoeringsbedriuw, it oertrêdzjen fan 'e International Emergency Economic Powers Act, en in gearspanningsheffing.

Dizze ûntjouwing komt neidat sivile saken earder dit jier yntsjinne waarden troch de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission tsjin Binance. De regeljouwingskontrôle om Binance hinne is yntinsivere, mei soargen makke oer de operaasjes fan it bedriuw yn ferskate jurisdiksjes, beskuldigingen fan it wytwaskjen fan jild, en fraude fan weardepapieren.

Wylst Binance rap is groeid sûnt syn oprjochting yn 2017, stelt dizze resinte juridyske aksje de takomst fan 'e útwikseling yn fraach. De oanklagers dy't tsjin it bedriuw en har oprjochter brocht wurde, meitsje grutte soargen oer neilibjen en regeljouwing tafersjoch binnen de cryptocurrency-yndustry.

FAQ:

F: Wat binne de oanklachten tsjin Binance en Changpeng Zhao?

A: De lêsten omfetsje it oertrêdzjen fan 'e Bank Secrecy Act en opsetlik skeinen fan Amerikaanske ekonomyske sanksjes.

F: Wat is de foarstelde delsetting mei it Ministearje fan Justysje?

A: De foarstelde delsetting is in oerienkomst fan $ 4 miljard, en Changpeng Zhao sil skuldich pleite en ôftrede as de CEO fan Binance.

F: Hokker oare regeljouwingsaksjes binne nommen tsjin Binance?

A: Binance hat earder dit jier boargerlike saken konfrontearre fan 'e Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission.