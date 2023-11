Nije en betelbere gaming stuollen foar Black Friday: in tichterby sjen

Op syk nei in noflike gamingstoel dy't de bank net sil brekke? Wy hawwe jo bedekt mei twa geweldige opsjes dizze Black Friday. Oft jo in PC Gamer-entûsjast binne of mei in krap budzjet, d'r is in stoel dy't past by jo behoeften. Lit ús dûke yn 'e details.

Earst is de Secretlab Titan Evo, op it stuit priis op $ 519 op Secretlab's webside. Hoewol dit steil kin lykje, is it gewoan $ 10 mear dan de leechste priis dy't wy dit jier hawwe sjoen. Dizze stoel hat gloeiende beoardielingen krigen foar syn útsûnderlike komfort, wêrtroch't it de bêste kar foar PC Gamer is foar de bêste gamingstoel. Makke mei materialen fan hege kwaliteit, syn duorsumens sil yndruk meitsje op jo - sels nei jierren fan gebrûk. It tafoege magnetyske hollekussen is de kersen boppe, it bieden fan ekstra stipe en komfort.

Oan 'e budzjetfreonlike kant hawwe wy de Corsair TC100, beskikber foar allinich $ 190 by Best Buy. Us eardere kollega Katie beoardiele dizze stoel earder dit jier, en it oertrof de foarige bêste budzjetkeuze, de Corsair T3 Rush. Mei in noflike bou en in legere priiskaartsje is de TC100 in solide kar foar gamers mei in krappe budzjet.

Jo kinne stroffelje op noch goedkeapere gaming stuollen, mar pas op foar har kwaliteit. Wy hawwe guon sjoen dy't lyts, hurd en rûchich binne. Wylst de armleuningen fan 'e TC100 in lichte wobble kinne hawwe, blinkt it út yn' e gebieten dy't wirklik fan belang binne. It juste lykwicht fine tusken priis en kwaliteit is krúsjaal, en de TC100 leveret.

Ta beslút, sawol de Secretlab Titan Evo as de Corsair TC100 jouwe poerbêste opsjes foar gamers dy't op syk binne nei hege-ein komfort as betelbere karren tidens dizze Black Friday. Hoewol wy it net kinne helpe mar de lúkse Herman Miller Embody te neamen, makket it steile priiskaartsje it foar de measten ûnrealistysk. Wês der wis fan, dizze twa stuollen binne elke penny wurdich en sille jo gamingûnderfining ferbetterje sûnder de bank te brekken.

FAQ

F: Binne dizze stuollen geskikt foar lange gaming sesjes?

A: Ja, sawol de Secretlab Titan Evo as de Corsair TC100 binne ûntworpen mei lange gaming-sesjes yn gedachten, en biede hege nivo's fan komfort en stipe.

F: Kin ik goedkeapere gamingstuollen fine dan de Corsair TC100?

A: Wylst goedkeapere opsjes besteane, wês foarsichtich mei de kwaliteit. Goedkeapere stuollen kinne komfort, duorsumens en ergonomyske funksjes misse.

F: Komme dizze stuollen mei garânsjes?

A: Ja, sawol de Secretlab Titan Evo as de Corsair TC100 komme mei garânsjes om jo ynvestearring te beskermjen.

F: Binne dizze stuollen geskikt foar ferskate lichemstypen?

A: Ja, dizze stuollen binne ûntworpen mei ferstelbere funksjes om ferskate lichemstypen en maten te foldwaan.

F: Kin ik dizze stuollen besykje foardat ik se keapje?

A: Spitigernôch kin de beskikberens fan persoanlike proeven ferskille. Nim kontakt op mei jo lokale winkeliers foar gamingstoelen om te sjen oft se proefopsjes biede.

