Nije release: Bettinardi BB Series Putters foar 2024

Bettinardi, bekend om har premium fakmanskip en klassike ûntwerpen, yntrodusearret in aktualisearre opstelling fan putters foar 2024. De putters fan 'e BB Series, leafst troch golfers dy't it gefoel fan in gemalen putter en klassike foarmen wurdearje, hawwe wichtige ferbetteringen ûndergien.

Key Features:

- Frezen fan in blok fan 303 roestfrij stiel by Bettinardi's foarsjenning yn Tinley Park, Illinois, en soarget foar presyzje en kwaliteit.

- It Perpetual Flymill Face freespatroan, besteande út delikate diamanten oer it slaangebiet, ferbettert it gefoel en befoarderet in soepelere rol.

- Troch it strategysk oanpassen fan de grutte en foarm fan krityske komponinten lykas de bumpers, efterflenzen en skouders, is de gewichtferdieling optimalisearre. Dizze ferskowing yn gewicht ferspriedt it swiertepunt nei it sintrum fan it gesicht foar ferbettere stabiliteit en ferjouwing.

- In Black Pearl PVD-finish ferminderet glare, soarget foar in skjin en kompakt uterlik op adres.

FAQ:

F: Wa is it doelpublyk foar de putters fan 'e Bettinardi BB Series?

A: De putters fan 'e BB Series binne ûntworpen foar golfers dy't klassike foarmen wurdearje en it útsûnderlike gefoel fan in gemalen putter.

F: Wat is unyk oan it Perpetual Flymill Face freespatroan?

A: It delikate diamantpatroan op it slaangebiet ferbettert it gefoel en befoarderet in fluggere balrol troch it minimalisearjen fan slipjen.

F: Hoe ferbetteret de oanpassing fan gewichtferdieling de prestaasjes?

A: Troch it strategysk oanpassen fan de grutte en foarm fan krityske komponinten, wurdt it gewicht fan 'e hosel kompensearre, wêrtroch in mear sintraal sintrum fan swiertekrêft en ferbettere stabiliteit mooglik is.

F: Hoe profiteart de Black Pearl PVD-finish golfers?

A: De Black Pearl PVD-finish ferminderet glare, it kreëarjen fan in strak en skjin uterlik op adres.

Mei de bywurke Bettinardi BB Series putters kinne golfers útsûnderlik fakmanskip, útsûnderlik gefoel en ferbettere prestaasjes op 'e greens ferwachtsje. Oft jo leaver in klassyk blêd of in middelgrutte mallet hawwe, de BB Series hat opsjes om oan te passen oan ferskate stroketypen. Ferheegje jo putspul mei it tiidleaze ûntwerp en presysyngenieur fan Bettinardi's lêste oanbod.

boarnen:

- Wrâldwiid golfwinkels.