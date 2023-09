Hoe kinne jo Apple TV + fergees krije: bêste manieren om te sjen

Apple TV+ is ien fan 'e topstreamingtsjinsten wurden foar orizjinele tv-sjo's en films. As jo ​​​​ynteressearre binne om dizze tsjinst út te probearjen sûnder te ferplichtsjen foar de moanlikse abonnemintskosten fan $ 6.99, binne d'r ferskate manieren om Apple TV + fergees te besjen.

De earste opsje is om te profitearjen fan it standert fergese proefoanbod. Meld jo gewoan oan foar Apple TV+ en genietsje fan de tsjinst foar sân dagen sûnder kosten. As jo ​​beslute dat it net foar jo is, annulearje foardat de proefperioade einiget.

As jo ​​​​genietsje fan 'e orizjinele programmearring en live sporten te krijen op Apple TV+, beskôgje dan trochgean te sjen en genietsje fan de tsjinst. By $ 6.99 per moanne is de prizen te fergelykjen mei Hulu en goedkeaper dan Netflix. Jo sille ek tagong hawwe ta live TV-streaming en ynhâld op oanfraach.

Neist de fergese proefferzje kinne jo ek Apple TV+ fergees besjen troch jo oan te melden foar de fergese proef fan ien moanne fan Apple One. Apple One is in abonnemintsbondel dy't ferskate tsjinsten omfettet lykas Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, en iCloud+ tsjin in koarting. Dit is in poerbêste opsje om muzyk, films, tv-sjo's, fideospultsjes, nijs en mear te krijen fan Apple sûnder te beteljen foar elke tsjinst yndividueel.

In oare manier om fergees te genietsjen fan Apple TV+ is troch in yn oanmerking komme Apple-apparaat te keapjen. As jo ​​​​in nije iPhone, iPad, Apple TV, of Mac keapje fan in Apple Store of autorisearre retailer lykas Best Buy of Target, krije jo trije moannen fan Apple TV+ fergees, gelyk oan 90 dagen fergees streaming.

Best Buy hat op it stuit in promoasje dy't trije moannen fan Apple TV + fergees biedt sûnder in oankeap te meitsjen. Foegje gewoan Apple TV + ta oan jo winkelwein, gean troch nei de kassa, en jo binne klear. Jo kinne nei de 90 dagen annulearje as jo kieze sûnder ferplichtings.

Foar studinten biedt Apple in abonnemintsbondel mei koarting dy't Apple TV + en Apple Music tegearre omfettet foar mar $ 5.99 per moanne. Dit is in signifikante besparring yn ferliking mei in abonnemint op elke tsjinst yndividueel. Om te kwalifisearjen moatte studinten har ynskriuwe en wurde ferifiearre fia UNiDAYS. Derneist is d'r in fergese proef fan ien moanne beskikber mei dit studinteabonnemintsplan.

As lêste, T-Mobile biedt fergees tagong ta Apple TV + foar har nije en besteande klanten. Ofhinklik fan jo plan mei de sellulêre ferfierder, kinne jo oant seis moannen fan 'e streamingtsjinst fergees ûntfange. Nei't de fergese perioade einiget, kinne jo Apple Originals annulearje of trochgean te besjen foar $ 6.99 per moanne.

Mei al dizze opsjes om Apple TV+ fergees te besjen, hawwe jo no de kâns om te kiezen wat jo earst wolle sjen sûnder jo soargen te meitsjen oer de kosten.

Definysjes:

- Orizjinele programmearring: TV-sjo's en films dy't eksklusyf binne foar in spesifike streamingtsjinst.

- Live TV-streaming: Tv-sjo's en eveneminten besjen sa't se yn realtime wurde útstjoerd.

- Ynhâld op oanfraach: TV-sjo's en films dy't op elk momint te besjen binne.

boarnen:

The Hollywood Reporter (boarneartikel): As jo ​​in unôfhinklik besjoen produkt of tsjinst keapje fia in keppeling op ús webside, kin The Hollywood Reporter in filiaalkommisje krije.