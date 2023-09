Benchtop-spektrometers kinne pyrolyse-oalje effisjint analysearje, docht bliken út Aston University-stúdzje

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Aston hat oantoand dat benchtop-spektrometers pyrolyse bio-oalje effektyf kinne analysearje, en in kosten-effektyf alternatyf oanbiede foar heechfjildspektrometers. Pyrolyse bio-oalje wurde produsearre troch yndustriële of agraryske ôffalstoffen te ûnderwerpen oan ekstreme waarmte, en se wurde hieltyd mear beskôge as ferfangers foar fossile brânstoffen. It analysearjen fan de komplekse mingsels oanwêzich yn dizze bio-oalje hat lykwols in útdaagjende en djoere taak west.

De gearstalling fan pyrolyse bio-oalje spilet in krúsjale rol by it bepalen fan har stabiliteit en de folgjende behanneling. Benammen de oanwêzigens fan soerstofbefettende gemikaliën, lykas karbonylgroepen, kin in grutte ynfloed hawwe op 'e korrosiviteit en stabiliteit fan' e oalje. Heechfjild nukleêre magnetyske resonânsje (NMR) spektrometry is de go-to metoade foar it analysearjen fan de identifikaasje en konsintraasje fan gemyske soarten yn samples. NMR-spektrometers mei hege fjilden binne lykwols kostber, mei prizen fariearjend fan £ 600,000 oant £ 10 miljoen, en fereaskje djoere kryogens en solvents.

Om dit oan te pakken, ûndersocht Dr Robert Evans en syn team oan 'e Aston University de effektiviteit fan benchtop NMR-spektrometers by it analysearjen fan pyrolyse-oalje. Benchtop-spektrometers, dy't permaninte magneten brûke en gjin kryogene koeling nedich binne, binne signifikant minder djoer om te keapjen en te ûnderhâlden. Hoewol se gefoelichheid en resolúsje hawwe fermindere yn ferliking mei heechfjildspektrometers, wurde se faak brûkt yn learlaboratoaren en ûndersyk.

De stúdzje, útfierd yn gearwurking mei de Universiteit fan Tennessee, fergelike de resultaten krigen fan benchtop-spektrometers mei dy krigen fan heechfjildspektrometers en oare analytyske techniken. De ûndersikers evaluearren pyrolyse-oaljes ôflaat fan ferskate planten en fûnen dat de benchtop-spektrometers de titraasje-analyze foar totale karbonylkonsintraasje better presteare. Se kamen ek oerien mei de prestaasjes fan heechfjildspektrometry by it opspoaren fan karbonylgroepen, lykas ketones, aldehyden en kinonen.

Dr Evans beklamme dat nettsjinsteande de bekende beheiningen fan benchtop-spektrometers, se NMR-gegevens fan ferlykbere kwaliteit krije kinne as heechfjildspektrometers. Dit makket it paad foar ienfâldiger, kosten-effektiver en tagonkliker NMR-analyse fan pyrolyse-oalje foar in breder skala oan brûkers.

Oer it algemien toant dit ûndersyk it potensjeel fan benchtop-spektrometers yn 'e analyze fan komplekse miks, en biedt in betelbere en effisjinte oplossing foar it bestudearjen en begripen fan pyrolyse-bio-oalje.

Boarne: Aston University, Tang, B., et al. "Kwantitative Low-Field 19F Nuclear Magnetic Resonance Analysis of Carbonyl Groups in Pyrolysis Oils." ChemSusChem. doi: 10.1002/cssc.202300625