Baldur's Gate 3, de heul ferwachte RPG, hat oandacht krigen foar syn útsûnderlike oandacht foar detail. De spultsje-ûntwikkelders, Larian Studios, hawwe de ekstra myl gongen om gefolgen op te nimmen foar aksjes fan spilers. As bewiis hjirfan is in ferburgen spultsje oer sêne ûntdutsen foar it ferliezen fan in plot kritysk item yn 'e lette spultsje.

Yn 'e lêste akte fan Baldur's Gate 3 moatte spilers trije Netherstones sammelje om de Absolute te kontrolearjen, in ferbettere Mind Flayer-hivemind. Wylst d'r gjin stimulâns is om dizze items te ferliezen, hawwe spilers de opsje om se te fallen of yn konteners te litten. Larian Studios soarge der lykwols foar dat spilers de "goaie" aksje net kinne brûke op 'e Netherstones, wêrtroch't se foarkommen dat se har maklik ôfmeitsje.

In YouTuber mei de namme BOB_BestOfBugs fûn in oplossing foar dizze beheining. Troch in Netherstone yn in kontener te pleatsen lykas in krat of sek, koene spilers dan dy kontener kwytreitsje. Dizze aksje kin lykwols mooglik liede ta in spultsje oer. Ynteressant hawwe spilers rapporteare dat se it spultsje allinich tsjinkamen doe't se har twadde Netherstone ferlieze.

It spultsje oer sêne dat folget is in boeiende werjefte fan konsekwinsje. De Prism-harsensgenoat fan 'e spiler, The Emperor, tuchtet har foar it fersmiten fan har kâns op oerwinning. Ferfolgens wurdt de spiler fluch ferfierd nei de ekstra-planêre rjochtbank fan 'e Absolute wêr't se en har partij wurde omfoarme ta Mind Flayers. Dit wurdt folge troch in spultsje oer skerm mei de tekst, "Jo binne beswykt oan har, no diel fan it Grand Design ..."

Dizze ferburgen sêne lit de yngewikkelde oandacht foar detail en gefoel foar humor sjen dy't Baldur's Gate 3 ûnderskiedt fan oare RPG's. Ynstee fan gewoan te foarkommen dat spilers in plot-kritysk item wegerje, hat Larian Studios in dynamyske reaksje makke op selssabotaazje fan spilers. It ropt de fraach op oft d'r mear net ûntdutsen sênes en spultsje-overs wachtsje om fûn te wurden, en hokker dryste aksjes spilers sille moatte ûndernimme om se te ûntdekken.

Oer it algemien beljochtet Baldur's Gate 3's ferburgen spultsje oer sêne de ynset fan it spultsje foar spieleragintskip en har tawijing om in wirklik immersive en reaktive wrâld te meitsjen.

