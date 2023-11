Alde Egyptners hiene in fassinaasje mei bavianen, faak assosjearje se mei de goaden Babi en Thoth. Dizze apen waarden yn finzenskip hâlden, har skerpe snijtanden fuortsmiten om it gefaar dat se foarmen te ferminderjen. Fierders waarden bavianen gewoanlik mummifisearre as offers oan 'e goaden, nettsjinsteande harren ôfwêzigens yn 'e natuerlike fauna fan Egypte. De boarne fan dizze bavianen is in mystearje bleaun, mei ferhalen fan har oarsprong dy't fuortkomme út it mytyske Lân fan Punt.

Yn in resinte stúdzje brûkten wittenskippers DNA-analyze om ljocht te smiten op 'e hannelsrûtes dy't brûkt waarden troch âlde Egyptners om bavianen te krijen. It ûndersyk, ûnder lieding fan genetikus Gisela Kopp fan 'e Universiteit fan Konstanz, Dútslân, hat mei súkses DNA út in mummifisearre baviaan út 'e perioade tusken 800 f.Kr. en 540 f.Kr. dizze bavianen ûntstienen út it hjoeddeiske kust fan Eritrea.

Histoaryske records ferwiisde nei in lokaasje neamd Adulis dy't tsjinne as hannelssintrum foar Egyptyske keaplju om 300 f.Kr. De befinings fan dizze nije stúdzje suggerearje dat Adulis en Punt ien en itselde west hawwe, wat de ferbining tusken de twa regio's fierder fersterkje.

Wylst dizze stúdzje weardefolle ynsjoch jout yn 'e hannelsrûtes fan it âlde Egypte, erkenne de ûndersikers dat fierdere sampling en analyze nedich binne foar in wiidweidich begryp. Om't dizze stúdzje ien fan 'e earste âlde DNA-ûndersiken op in net-minsklike primaat fertsjintwurdiget, hawwe takomstige stúdzjes oer oare soarten it potinsjeel om mear te iepenbierjen oer it ferskaat oanbod fan âlde Egyptyske ymporten en har ynfloed op lokale biodiversiteit.

Faak Stelde Fragen:

F: Wêrom waarden bavianen mummifisearre troch âlde Egyptners?

A: Alde Egyptners mummifisearre bavianen as offers oan 'e goaden, benammen ferbûn mei Babi en Thoth.

F: Wêr kamen bavianen wei yn it âlde Egypte?

A: Bavianen wiene net natuerlik oanwêzich yn Egypte. DNA-analyze suggerearret dat se waarden ferhannele út 'e regio fan moderne kust-Eritrea.

F: Wat suggerearje de befinings fan dizze stúdzje oer it Lân fan Punt?

A: De stúdzje jout oan dat Adulis, in hannelshaven neamd yn histoaryske recordings, mooglik yn deselde regio leit as it legendaryske Lân fan Punt.

F: Binne d'r plannen foar fierder ûndersyk nei âlde Egyptyske hannel?

A: It ûndersyksteam is fan doel om ekstra sampling en analyse út te fieren om mear gegevens te sammeljen oer bavianen oarsprong en hannelsrûtes. Dizze stúdzje fertsjintwurdiget ien fan 'e earste ûndersiken dy't gebrûk meitsje fan âlde DNA-analyse op in net-minsklike primaat.