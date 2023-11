Op hokker leeftyd kinne jo gjin gordelroos mear krije?

Shingles, ek bekend as herpes zoster, is in virale ynfeksje dy't in pynlike útslach feroarsaket. It wurdt feroarsake troch it varicella-zoster-firus, itselde firus dat wetterpokken feroarsaket. Wylst shingles minsken fan alle leeftiden kinne beynfloedzje, komt it faker foar by âldere folwoeksenen en yndividuen mei ferswakke ymmúnsysteem. Mar op hokker leeftyd kinne jo gjin gordelroos mear krije? Litte wy dizze fraach ûndersykje en wat ljocht skine oer it ûnderwerp.

Wat is de typyske leeftyd berik foar gordelroos?

Shingles kinne foarkomme op elts leeftyd, mar it wurdt meast sjoen yn yndividuen oer de leeftyd fan 50. Neffens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), likernôch ien yn trije minsken yn 'e Feriene Steaten sil ûntwikkelje shingles yn harren libben. It risiko op it ûntwikkeljen fan shingles nimt ta mei de leeftyd, en de ynsidinsje nimt skerp nei de leeftyd fan 50.

Kinne jo shingles krije nei in bepaalde leeftyd?

Wylst it risiko op it ûntwikkeljen fan shingles mei leeftyd ferheget, is d'r gjin spesifike leeftyd wêryn jo net langer shingles krije kinne. Sels persoanen yn har jierren '80 of 90 kinne gordelroos ûntwikkelje as se earder wetterpokken hawwe. It varicella-zoster-firus bliuwt sliepend yn it lichem nei't in persoan herstelt fan wetterpokken, en it kin letter yn it libben opnij aktivearje, wêrtroch gordelroos feroarsaket.

Kin shingles wurde foarkommen?

Ja, shingles kinne wurde foarkommen troch faksinaasje. De CDC advisearret in faksin mei twa doses neamd Shingrix foar folwoeksenen fan 50 jier en âlder. Dit faksin is heul effektyf yn it ferminderjen fan it risiko fan gordelroos en syn komplikaasjes. It wurdt ek oanrikkemandearre foar persoanen dy't earder it âldere gordelfaksin, Zostavax, krigen hawwe.

Wat binne de symptomen fan shingles?

De symptomen fan shingles befetsje typysk in pynlike útslach dy't ferskynt as in band of strip oan ien kant fan it lichem. Dizze útslach wurdt faak begelaat troch jeuk, tinteljen, of in brânende gefoel. Oare symptomen kinne koarts, hoofdpijn, wurgens en gefoelichheid foar ljocht wêze. As jo ​​​​dizze symptomen ûnderfine, is it wichtich om fuortendaliks medyske oandacht te sykjen.

Ta beslút, d'r is gjin spesifike leeftyd wêrop jo gjin gordelroos mear krije kinne. Wylst it faker is yn âldere folwoeksenen, kinne shingles ynfloed op yndividuen fan elke leeftyd. Faksinaasje is in effektive manier om gordelroos te foarkommen, en de CDC advisearret it Shingrix-faksin foar folwoeksenen fan 50 jier en âlder. As jo ​​​​symptomen fan shingles ûnderfine, is it wichtich om in sûnenssoarch te rieplachtsjen foar goede diagnoaze en behanneling.